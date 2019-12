Il tatuaggio e la dedica della figlia di Roberta Ragusa | Mamma | sarai sempre parte

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “A te,, che eri, sei e sareidi me”. Unasui social e uncol nomemadre scomparsa, ormai otto anni fa. E un’accusa di omicidio per il padre. È questa la storia di Alessia, la secondogenita die Antonio Logli. Oggi 19enne, Alessia aveva solo 11 anni quando lei e il fratello Daniele, di tre anni più grande, si trovarono ad affrontare la tragedia familiare. Dopo essersi schierata per anni dalladel padre credendo alla sua innocenza, dopo la condanna definitiva dell’uomo in Cassazione (risalente allo scorso luglio, ndr), nella ragazza si fa più forte il ricordomadre, che ha voluto esternare tramite i social network.Alessia si è fatta tatuare il nomemadre con un cuoricino. Condividendo su Instagram la foto delha scritto: “Unati insegna a ...

