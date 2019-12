Il Segreto | spoiler al 13 dicembre | Raimundo sospetta di Fernando | Elsa esce dall' ospedale

Il Segreto spoiler 8-13 dicembre : Irene e Raimundo scoprono il piano di Fernando : Continuano gli intrighi e i tradimenti all’interno della soap opera spagnola Il Segreto, gli spoiler della prossima settimana, dall’8 al 13 dicembre, sono davvero colmi di novità. Al centro dell’attenzione ci sarà sicuramente Elsa, la quale è stata finalmente operata e tra poco potrà uscire dall’ospedale. Tutti ovviamente, saranno particolarmente attenti a non crearle turbamenti […] L'articolo Il Segreto spoiler ...

Il Segreto - spoiler : Antolina perde la vita - Isaac chiede la mano di Elsa : Le avventure della serie tv di origini iberiche Il Segreto continuano a fare compagnia ai telespettatori. Gli spoiler degli episodi che debutteranno sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente svelano che Elsa Laguna (Alejandra Meco) e Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) saranno finalmente liberi di potersi amare alla luce del sole. La malvagia Antolina Ramos (Maria Lima) non potrà più mettere il bastone tra le ruote alla coppia, poiché morirà ...

Il Segreto - spoiler 8-13 dicembre : Carmelo tenta di uccidere Donna Francisca : Le prossime puntate italiane de Il Segreto saranno caratterizzate dalla "guerra" tra tre personaggi principali della soap, ovvero Francisca, Carmelo e Severo. Il Leal, distrutto per la morte della moglie Adela, apprenderà che l'auto su cui viaggiavano l'Arellano e Irene è stata manomessa, quindi il sindaco del paese incolperà della malefatta la Montenegro dichiarandole guerra. D'altra parte, Elsa tornerà dall'ospedale e i compaesani le ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Fernando rapisce i figli di Maria e Marcela : Non si fermano le malefatte di Fernando nelle puntate de Il Segreto. Come annunciano gli spoiler spagnoli, il Mesia si salverà dopo l’esplosione che vedrà crollare il monastero dove ha portato Maria. Francisca dunque, verrà a sapere che il suo acerrimo nemico è ancora vivo. Deciso a vendicarsi, Fernando tornerà a sorpresa a Puente Viejo […] L'articolo Il Segreto, spoiler spagnoli: Fernando rapisce i figli di Maria e Marcela proviene ...

Il Segreto - spoiler : Fernando corrompe il medico e inganna l'ex moglie : Appuntamento con le anticipazioni de Il segreto e riguardanti ciò che andrà in onda nel corso del mese di dicembre su Canale 5. Molti colpi di scena e intrighi continueranno a tenere con il fiato sospeso i telespettatori che vedranno Maria Castaneda affrontare momenti difficili dopo essersi trasferita con Fernando a 'La Havana', I telespettatori capiranno nel corso delle prossime settimane che Fernando sta ingannando la Castaneda, dato che ...

Spoiler Il Segreto - trame spagnole : Maria riprenderà l'uso delle gambe : Le attuali puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 stanno concedendo ampio spazio al grave problema di salute di Maria. Rimasta ferita nel giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena, la figlia di Emilia ha perso l'uso delle gambe, cadendo in depressione per la terribile notizia. La situazione non sembrerà destinata a migliorare nelle prossime settimane, sebbene Fernando Mesia cerchi in tutti i modi di stare vicino alla ex moglie. Ma quale ...

Il Segreto spoiler 9-15 dicembre : Antolina perde la vita nel tentativo di uccidere Isaac : Le anticipazioni della soap opera Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda dal 9 al 15 dicembre su Canale 5 preannunciano diverse novità. Infatti, dopo il decesso della maestra Adela, nelle prossime settimane si verificherà la morte dell'ex ancella Antolina Ramos. Quest'ultima perderà la vita cadendo da un dirupo nel tentativo di uccidere il marito Isaac Guerrero. La "perfida biondina" tornerà a Puente Viejo e non avrà alcuna ...

Il Segreto - spoiler 2 dicembre : Francisca contraria al trasferimento di Maria dal Mesia : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera in onda dal 10 giugno 2013 in Italia. Gli spoiler della puntata del 2 dicembre su Canale 5 rivelano che Raimundo darà ordine a Maria Castaneda di trasferirsi a La Habana da Fernando Mesia scatenando la furia di Francisca Montenegro. Elsa Laguna, invece, si sveglierà dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento al cuore. Il Segreto, Maria si trasferisce a La Habana da ...

Il Segreto - spoiler : Fernando tiene in pugno Maria con la complicità di Dori : Torna il consueto appuntamento con le novità su Il Segreto, la soap opera iberica più amata dagli italiani. Gli spoiler relativi alle prossime puntate italiane, rivelano che Fernando Mesia riuscirà a sottomettere Maria Castaneda, allontanandola dagli affetti più cari. Inoltre chiederà aiuto all'infermiera Dori Vilches, la quale sottoporrà la sorella di Matias a cruenti esercizi di riabilitazione. Il Segreto: Fernando inganna Maria Maria vivrà ...

Il Segreto - spoiler 1 dicembre : Raimundo giura a Severo che la Montenegro è innocente : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato arrivata alla nona stagione, che ogni giorno colleziona sempre più telespettatori su Canale 5. Gli spoiler della puntata di domenica 1 dicembre, rivelano che Carmelo Leal sarà sempre più certo che Francisca Montenegro sia la responsabile della morte di Adela, tanto da meditare vendetta. Dall'altro canto, Raimundo Ulloa avrà un confronto con Severo Santacruz, dove giurerà che sua ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Raimundo crede che Francisca sia segregata a La Habana : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 2 al 5 dicembre in Spagna, rivelano che Raimundo Ulloa comincerà a sospettare di Antonita e la marchesa Isabel. Il vecchio locandiere e Mauricio Godoy, infatti, sospetteranno che Francisca Montenegro sia segregata all'interno di un'ala della tenuta de La Habana. Il Segreto: ...

Il Segreto - spoiler al 15 dicembre : la Ramos muore cadendo in un dirupo : Grandi novità e colpi di scena continueranno a tenere con il fiato sospeso i fan de Il segreto che, anche nel corso delle prossime settimane, assisteranno a clamorosi retroscena. Dopo la morte di Adela, avvenuta in un tragico incidente d'auto, un altro personaggio si prepara a lasciare la tele novela iberica. Si tratta di Antolina che, come rivelano le anticipazioni, perderà la vita cadendo in un dirupo, nel tentativo di uccidere il marito ...

Il Segreto spoiler : Esteban in una lettera ammette di aver ucciso Adela e Maria Elena : I telespettatori italiani nelle prossime puntate de Il Segreto, scopriranno una verità inaspettata riguardo alla tragica fine di Adela Arellano (Ruth LIopis). Fernando Mesia (Carlos Serrano) non appena apprenderà che Irene Campuzano (Rebeca Sala) sta facendo delle indagini per scoprire chi ha causato il decesso della sua amica, si alleerà con Carmelo Leal (Raul Pena). Quest’ultimo su invito del figlio del defunto Olmo si scontrerà con Esteban ...

Spoiler Il Segreto al 6 dicembre : Maria va a vivere con Fernando : Una nuova settimana di programmazione ricca di colpi di scena attende i fan de Il segreto. Secondo quanto riportano le anticipazioni infatti, negli episodi in onda dall'1 al 6 dicembre, vedremo che Carmelo, disperato per la morte di Adela, sarà determinato a vendicarsi e si convincerà che la responsabile della manomissione dell'auto sia la Montenegro. Il sindaco quindi, farà fuoco contro la donna ma colpirà Mauricio, il quale farà scudo con il ...