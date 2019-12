IL SEGRETO | anticipazioni puntata di giovedì 5 e venerdì 6 dicembre 2019

Il SEGRETO - anticipazioni 5 dicembre : Antolina torna a tramare alle spalle della Laguna : torna l'appuntamento con le avvincenti notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, più amata dai telespettatori di Mediaset. Le anticipazioni della puntata del 5 dicembre su Canale 5 si soffermano su Elsa Laguna e Antolina Ramos, interpretate dalle attrici Alejandra Meco e Maria Lima. Scendendo nel dettaglio, l'antagonista principale della decima stagione tornerà a mostrare la sua vera indole, quando mediterà una vendetta ...

Anticipazioni Il SEGRETO puntata di oggi 4 Dicembre : ecco cosa accadrà : Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di mercoledì 4 Dicembre 2019. ecco dove eravamo rimasti: L’attentato ha riaperto la faida tra tra Francisca, Severo e Carmelo. Tra i dissidi, Maria è gravemente ferita e rischia grosso. Per questo viene affidata alla cure di Fernando. Intanto Isaac è felice perché Elsa ha ...

Il SEGRETO anticipazioni spagnole - Raimundo ha capito dove si trova Francisca : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Raimundo Ulloa sempre più vicino a Francisca Montenegro Raimundo Ulloa continuerà a cercare instancabilmente Francisca Montenegro, che pare essere scomparsa nel nulla. Ma noi sappiamo bene che – grazie alle anticipazioni spagnole de Il Segreto – la matrona è viva e vegeta. Sta aspettando semplicemente il momento buono per poter […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole, ...

Il SEGRETO anticipazioni 5 dicembre 2019 : Antolina sta tramando contro Elsa? : Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 5 dicembre 2019 su Canale 5, Elsa verrà finalmente dichiarata fuori pericolo ma non tutti gioiscono per la sua salute: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di giovedì 5 dicembre 2019 e le anticipazioni si allontanano per un po' dalla complicata vicenda di Donna Francisca per spostarsi su un'altra solo apparentemente risolta. Elsa, infatti, è ancora in clinica, dove Isaac è in trepidante ...

Il SEGRETO anticipazioni : ISAAC ed ELSA decidono di sposarsi! : Nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto, assisteremo alla conclusione della storyline della telenovela che ha avuto come protagonisti ELSA Laguna (Alejandra Meco) e ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami). Ormai liberi dalle intromissioni della perfida Antolina Ramos (Maria Lima), i due innamorati decideranno di sposarsi per essere finalmente marito e moglie davanti agli occhi di Dio e degli uomini. Scopriamo dunque insieme come si ...

Anticipazioni Il SEGRETO Trama Puntate 9-15 dicembre 2019 : Prudencio Smaschera Lola! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 9 a domenica 15 dicembre 2019: Prudencio scopre che Lola è una spia di Francisca! Antolina ucciderà Elsa? Anticipazioni Il Segreto: Prudencio scopre che Lola è al soldo di Francisca, mentre Severo e Carmelo pianificano la loro vendetta contro la nobildonna! Poi fanno una grandiosa scoperta! Fernando continua a manipolare Maria mentre Antolina è pronta a porre fine alla vita di Elsa! Severo e ...

Il SEGRETO/ Anticipazioni puntata 3 dicembre : Elsa si è davvero ripresa? : Il Segreto, Anticipazioni puntata 3 dicembre 2019: Elsa si risveglierà dall'intervento, vedremo quali saranno le sue condizioni ma non solo...

Il SEGRETO anticipazioni 4 dicembre 2019 : Lola è costretta a mentire a Prudencio : Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 4 dicembre 2019 su Canale 5, Lola sarà costretta a mentire a Prudencio se vuole ancora lavorare per Donna Francisca: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 4 dicembre 2019 e le anticipazioni ci riportano accanto a Lola e Prudencio, che potrebbero vivere serenamente il loro amore se non fosse per Donna Francisca. Se Lola vuola continuare a lavorare per la Montenegro, infatti, ...