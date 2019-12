Il rapporto sull’impeachment ha concluso che Trump ha ricattato l’Ucraina

wired

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) (foto: Getty Images) La commissione intelligence della Camera, che ha condotto le indagini sulla messa in stato d’accusa del presidente statunitense Donald, controllata dai democratici, hache il tycoon cercò di ricattareper ottenere un vantaggio politico. Nel testo delsi afferma esplicitamente che il presidente avrebbe trattenuto gli aiuti militari per il governo ucraino in cambio della promessa di aprire un’indagine su Joe Biden e suo figlio. Il presidente avrebbe così “messo i suoi interessi politici e personali al di sopra di quelli degli Stati Uniti”. Ma non solo: avrebbe anche “usato il suo incarico per incoraggiare un paese straniero a interferire nella campagna elettorale delle elezioni del 2020”. Il testo, un documento di 300 pagine, è stato approvato dai democratici, mentre tutti i repubblicani hanno votato contro. Questo dossier arriva dopo ...

