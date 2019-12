Il presidente di Naughty Dog parla di PS5 e di come i tempi di caricamento cambieranno i

eurogamer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) IldiDog, Evan Wells, hato deididi PS5 in una nuova intervista.Quando verrà lanciata il prossimo anno, PS5 sarà notevolmente più potente delle attuali console. Secondo Wells, uno dei maggiori punti di forza del sistema risiede nel suo SSD, che potrebbe avere un impatto maggiore sui giochi di nuova generazione rispetto agli aggiornamenti di CPU e della GPU."Penso che l'SSD ci consentirà di fornire contenuti senza ostacoli per i giocatori", ha detto Wells a The Verge in una recente intervista. "Non dovranno mai aspettare per tornare ai loro giochi."Leggi altro...

