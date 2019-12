Il pianeta delle scimmie | in cantiere un nuovo capitolo della saga

Il pianeta delle scimmie : Wes Ball svilupperà un nuovo film : Il pianeta delle scimmie sembra destinato a tornare nelle sale: 20th Century Fox ha assunto Wes Ball per occuparsi del progetto. Il pianeta delle scimmie ritornerà sugli schermi con un nuovo film diretto da Wes Ball e prodotto da 20th Century Fox, ora in mano a Disney. Il regista della saga di Maze Runner - Il labirinto è stato assunto per sviluppare un nuovo progetto legato al franchise, tuttavia non è stato per ora rivelato se si tratterà di ...