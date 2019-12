notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Roma, 4 dic. (askanews) – Il Pd all’attacco della senatrice leghista, candidata per il centrodestra a presidente dell’Emilia Romagna, dopo che la Cassazione ha revocato l’obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti, il sindaco Pd di. Carletti è indagato per lo scandalo “Angeli e Demoni” sul presunto sistema di affidi illeciti di minori scoppiato in Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, nel giugno scorso, quando il politico venne arrestato.dovrebbe chiedere scusa ha detto Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd. “Abbiamo ancora negli occhi l’immagine vergognosa della maglietta indossata nell’aula del Senato, dovrebbe porgere le sue scuse al sindaco Andrea Carletti”…. Sulla maglietta c’era scritto “Parliamo di” e Vaccari ha aggiunto: ...

notizieit : Il Pd all’attacco di Lucia Borgonzoni sul caso Bibbiano - askanews_ita : Il Pd all'attacco di Lucia #Borgonzoni sul caso #Bibbiano - lucia_pal : RT @Corriere: Attacco all’Aia, «molti accoltellati» in una via dello shopping -