Il numero delle persone morte in Kenya per le recenti alluvioni è salito a 132

Tra vent’anni gli «e-bebé» saranno più numerosi dei figli delle coppie conosciute offline : È vero, un team di scienziati della Norwegian University of Science and Technology ha appena riscontrato che, su Tinder o su altri siti di incontri, le possibilità di trovare un partner interessato a una relazione a lungo termine sono piuttosto basse (lo studio, però, si riferisce solo alla Norvegia). Eppure, secondo una ricerca altrettanto recente, curata dall’Imperial College Business School, nel 2037, ci saranno più bambini nati da genitori ...

Il numero delle persone morte per il terremoto in Albania è salito a 49 : Il primo ministro albanese Edi Rama, riporta il giornale albanese Koha Jonë, ha detto che il numero di persone morte a causa del terremoto avvenuto in Albania il 26 novembre è salito a 49: 23 persone sono morte a Durazzo, 25 a Thumane

Accadde oggi – Pelè mito che non tramonta : 50 anni dal gol numero mille - il ‘giallo’ delle reti di Friedenreich : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche riguardanti il mondo del calcio. Esattamente 50 anni fa, il 19 novembre 1969 Pelè realizzò il gol numero mille in carriera, fu portato in trionfo dallo stadio dopo il gol realizzato con la maglia del Santos, appena raggiunto il traguardo iniziarono immediatamente a girare voci di un attaccante ...

Tennis - si ritira la slovacca Dominika Cibulkova - ex numero 4 del mondo e vincitrice delle WTA Finals del 2016 : La 30enne slovacca Dominika Cibulkova ha annunciato il ritiro dall’attività sul sito ufficiale WTA e anche con un lungo post su Instagram proprio nel giorno del lancio della sua autobiografia, “Tennis if my life”, “Il Tennis è la mia vita”. “Oggi, con sentimenti contrastanti, ho notizie speciali da condividere con tutti voi. Come sapete, non gioco nei tornei da diversi mesi – scrive Dominika su I-. Quello che è iniziato come un infortunio ...

La mappa delle spiagge a numero chiuso : Sardegna in testa - Il ticket a Pelosa : Si moltiplicano le iniziative per salvaguardare mare e arenili. Ma sul numero chiuso casi ancora isolati

Adrian - Mediaset diminuisce il numero delle puntate? L'indiscrezione : "Celentano è tornato e ha illuminato Canale 5 con la sua energia, il suo talento, la sua personalità" esordisce così il comunicato di Giancarlo Scheri, direttore della rete ammiraglia Mediaset sul ritorno di Adrian, ieri sera. I dati che vi abbiamo riportato nel nostro consueto articolo dedicato all'auditel parlano di un ascolto medio di 3.869.000 telespettatori, share 15,42% nel segmento Adrian Live - questa è la storia e nel cartoon, in ...

Pakistan - incendio su un treno passeggeri nella provincia del Punjab : 67 morti. “numero delle vittime sta crescendo rapidamente” : Almeno 67 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato su un treno passeggeri in viaggio tra Karachi e Rawalpindi, in Pakistan, vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia del Punjab. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è stato causato dall’esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo. Il primo ministro Imran Khan ha ...

La casta delle federazioni – Taekwondo come Beautiful : figlio dell’ex presidente si candida - sua moglie cacciata dall’attuale numero uno : Il figlio dell’ex presidente si candida per guidare la Federazione, proprio mentre l’attuale numero uno licenzia sua moglie. Le prossime elezioni del Taekwondo italiano diventano una saga familiare, sotto lo sguardo di Sport e salute, la nuova società governativa che deve vigilare sulle federazioni al posto (o insieme, ancora non è chiaro) al Coni: forse il manager Rocco Sabelli non si aspettava di ritrovarsi alle prese con vicende del genere. ...

WWE 2K20 : gli sviluppatori promettono di risolvere i numerosi problemi del gioco con delle patch : WWE 2K20 è arrivato nei negozi in uno stato davvero molto problematico. Come segnalato da tantissimi giocatori il titolo di Visual Concepts è afflitto da numerosi bug e glitch grafici che inevitabilmente compromettono l'esperienza di gioco. I problemi che affliggono WWE 2K20 sono talmente gravi che poco dopo il lancio, avvenuto lo scorso 22 ottobre, l'hashtag #FixWWE2K20 è salito ai vertici delle tendenze in USA.Fortunatamente 2K con un ...

LIVE Berrettini-Thiem - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : semifinale ostica per il romano - sulla strada delle Finals c’è il numero 5 del mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini-Edmund – Berrettini-Dimitrov – Berrettini-Rublev – I quarti di finale di ieri a Vienna Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del torneo ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini e il padrone di casa austriaco Dominic Thiem. Entrambi i giocatori cercano la prima finale nel torneo della capitale austriaca, con Thiem che negli scorsi ...