Il Milan tra i club fondatori della World Football Club Association col Real Madrid

Il tram dei desideri di Klaus a Milano : un viaggio ispirato al film di Natale : A Milano è in atto una nuova iniziativa adatta per il Natale dei più piccoli: il tram dei desideri di Klaus. Partirà da Piazza Fontana dall’1 al 23 dicembre. All’interno i bambini potranno scrivere i loro desideri nelle letterine indirizzate a Babbo Natale. Il tram si chiama Klaus, ispirato proprio al nuovo film di Natale prodotto da Netflix. Il tram dei desideri di Klaus Il cartone animato prodotto da Netflix si intitola ...

Casting per il cortometraggio 'Last' da girare a Milano e di uno spettacolo musicale : Sono attualmente in corso le selezioni di figure varie per un cortometraggio dal titolo Last le cui riprese verranno poi effettuate a Milano. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la ricerca di attori, attrici, cantanti per la realizzazione di un musical dal titolo The Fiti. 'Last' Sono aperte le selezioni per realizzare il cortometraggio dal titolo Last, le cui riprese verranno poi effettuate tra il 7 e il 12 gennaio del prossimo anno a ...

Pazzesco a Milano : migliaia di banconote da 100 euro fluttuanti tra le onde dei Navigli [VIDEO] : Uno spettacolo che ha lasciato a bocca aperta centinaia di persone. E’ quello che si sono ritrovati davanti agli occhi, questa mattina, i milanesi che hanno costeggiato il Naviglio Pavese. Nell’acqua, fluttuanti tra le onde, sono comparse migliaia di banconote da 100 euro. Ovvio che, neanche a dirlo, qualcuno dei passanti ha provato a pescarle e ci è anche riuscito, ma con un’amara sorpresa: erano false. “Alcune ...

Affitti brevi - arriva il contratto-tipo della Camera di commercio di Milano : Pronto il modello contrattuale da usare per regolare le locazioni turistiche tra privati. Un testo in 15 punti, modificabile in base alle caratteristiche dei singoli rapporti, che può essere scambiato via email con l’inquilino o firmato al momento del check-in

Vincenzo Mascoli - l’artista pugliese in mostra a Milano con Visions : Nato nel 1982 a Corato, Vincenzo Mascoli si laurea a pieni voti in Scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Bari e si specializza in Scenografia e Pittura. Si ricordano, tra le mostre personali e collettive a cui ha preso parte, “La strada con la valigia” (2008); “Biennale di Arte Contemporanea De Nittis” (2009); “L’arte in viaggio” (2010); “Sequenze visive” (2011); “Andy ...

Donna partorisce nel traffico di Milano grazie ad un infermiere al telefono : Nasce in auto a Milano: la madre non riesce a raggiungere l’ospedale e partorisce grazie alla telefonata con un infermiere Era smanioso di venire al mondo il piccolo Filippo e ha scelto di nascere nell’auto di mamma e papà poco prima che arrivassero i soccorsi. La Donna, 36 anni, e suo marito stavano raggiungendo l’ospedale […] L'articolo Donna partorisce nel traffico di Milano grazie ad un infermiere al telefono ...

Assunzioni Comune di Milano - 78 posti tra geometri e grafici : domande entro l'11 dicembre : Il Comune di Milano ha indetto due nuovi bandi pubblici, volti al reclutamento di 78 unità di personale da impiegare nel ruolo di Istruttore ai Servizi Tecnici. Il primo bando riguarda l'assunzione di 72 unità di personale da inserire nel ruolo di Istruttore Geometra (Cat. C - C1), il secondo bando è destinato all'inserimento di 6 unità di personale da impiegare nel ruolo di Istruttore Grafico (Cat. C - 1). Gli interessati potranno inviare le ...

Ibrahimovic Milan - si raffredda la trattativa : le ultime : Si raffredda bruscamente la trattativa che potrebbe portare Zlatan Ibrahimovic al Milan: il giocatore non ha dato segnali di apertura Brutte notizie sul fronte Ibrahimovic per il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dalle parti di Milanello non filtra particolare ottimismo per la riuscita positiva della trattativa. Venti giorni fa lo svedese sembrava essere sicuro ed entusiasta della proposta rossonera anche per 6 mesi e che non ne ...

Milano : Gdf sequestra 3 - 5 milioni di prodotti irregolari : Milano, 3 dic. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha sequestrato in un capannone nella zona industriale di Cormano, in provincia di Milano, oltre tre milioni e mezzo di articoli, fra luci e decorazioni, giocattoli, manufatti tessili e oggettistica natalizia, privi delle indicazioni minime di sicure

Piazza Fontana : a Milano una settimana di eventi per ricordare strage (2) : (Adnkronos) - "La strage di Piazza Fontana ha segnato in modo indelebile la storia di Milano e del nostro Paese", ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "ricordare le vittime di quel terribile attentato e fare memoria di quei giorni del 1969 è un dovere morale per Milano, una città che t

Piazza Fontana : a Milano una settimana di eventi per ricordare strage : Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Consiglio comunale straordinario, il 12 dicembre, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, posa di formelle in Piazza Fontana con i nomi delle 17 vittime della strage e piantumazione di un albero in ricordo di Giuseppe Pinelli vicino alla casa de

Milan - Arnault sarebbe interessato a subentrare ad Elliot : Secondo quanto riportato da 'Goal.com' che cita 'La Repubblica', Bernard Arnault ha aperto alll'idea di acquistare il Milan dal fondo Elliott Management, e se dovesse subentrare avrebbe grandi progetti per il club. È stato affermato dai media che Arnault - recentemente diventato l'uomo più ricco della moda con un patrimonio netto di quasi 100 miliardi di dollari - è interessato all'acquisto del club rossonero. Ci sono state diverse smentite ...

Milano sa di avere l’aria (e la percezione di sé) tra le più inquinate al mondo? : Milano ha tanti primati, raccontano. Il Pil va al doppio della velocità del resto d’Italia, le startup spuntano come funghi, l’occupazione è a livelli record, gli investimenti stranieri scorrono a fiumi, il turismo nell’ultimo decennio è cresciuto più che in ogni altra città. Le week di settore, le rassegne culturali, gli ospiti internazionali, i boschi verticali, i parchi minimalisti orizzontali contribuiscono, assieme agli elementi sopra, a ...

L'atelier del maestro Godard si trasferisce a Milano - : Luca Beatrice Il laboratorio creativo del padre della «Nouvelle Vague» ora è alla Fondazione Prada: film, libri, quadri e oggetti... Jean-Luc Godard è un fantasma nel cinema d'Europa, ammesso che abbia ancora senso parlare di cinema e non piuttosto di qualcosa che gli pre-esiste affondando le radici nell'arte, nella pittura, nella parola. Più corretto dire allora Histoire(s) du cinema, un lavoro durato dieci anni, dal 1988 al 1998, ...