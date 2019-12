Il “mento asburgico” dei reali legato alle nozze tra consanguinei

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il ‘mento asburgico‘ caratteristico della dinastia asburgica dei re spagnoli e austriaci e delle loro mogli – testimoniato da tanti ritratti antichi – può essere attribuito alla pratica delletra. Lo ha stabilito un nuovo studio pubblicato sugli ‘Annals of Human Biology’. Il lavoro ha combinato la diagnosi delle deformità facciali fatta usando ritratti d’epoca, con l’analisi genetica del grado di correlazione dei soggetti, per determinare se esistesse un legame diretto. Generazioni di matrimoni fraassicurarono l’influenza della famiglia degli Asburgo in Europa per oltre 200 anni, ma portarono anche alla fine della dinastia, quando l’ultimo sovrano non fu in grado di produrre un erede. Tuttavia, fino ad ora nessuno studio aveva dimostrato che il celebre prognatismo noto come ‘mento ...

