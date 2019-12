Il Jingle Jam Humble Bundle raccoglie 1 milione di dollari da destinare in beneficenza

eurogamer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) LaJam è ormai annuale raccolta diche vede protagonista, la compagnia offre infatti titoli dal valore combinato di 700per una donazione da 30. La lista comprende 66 giochi che saranno svelati man mano nel mese di dicembre.Bisogna precisare però che ci sono codici limitati per ogni gioco, dunque se donerete troppo tardi potreste rimanere senza alcuni giochi. L'intera somma dei ricavi sarà però donata ad 8 associazioni di volontariato, ovvero Grand Appeal, Mental Health Foundation, Special Effect, Stand Up To Cancer, War Child, Whale & Dolphin Conservation, Access Sport e Call of Duty Endowment.Al momento sono stati venduti circa 44.000, con la raccolta di oltre 1,4 milioni di. Se anche voi volete fare la vostra parte potete trovare tutto quello che vi serve qui.Leggi altro...

