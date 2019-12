Il Governo scarica sul prossimo triennio una maxi-stangata da tre miliardi su benzina e

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Sterilizzate le clausole di salvaguardia per l’anno, nulla vieta di aumentarle per ilsuccessivo. Nascosto tra le pieghe delemendamento alla legge di Bilancio presentato al Senato, ilha inserito l’aumento delle clausole sulle accise dae diesel. Una potenzialequalora tra dodici mesi non si dovessero trovare le coperture, dal momento che gli incassi da accise passano da 50 a 918 milioni nel 2021, e dai 300 milioni a partire dal 2022 a 1,032nel 2022, 1,822nel 2023 e 1,543nel 2024. In pratica, come si legge nella tabella allegata alemendamento, l’esecutivosul 2021 (e su chi governerà) l’onere di trovare 868 milioni di euro in più, 732 milioni nel 2022, un miliardo e mezzo nel 2023. In totale, trenelsu cui subito si fionda il ...

