Il cardinale predica accoglienza | Monasteri accolgano migranti

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Konrad Krajevski, il "elettricista", richiama la Chiesa sull'. Arriva l'invito esteso ae case religiose IlKonrad Krajevski, elemosiniere di Papa Francesco e già noto per via della vicenda del riallaccio del contatore in favore di alcuni occupanti presenti nella capitale, ha voluto far sentire la sua voce in relazione alla necessità che i "" e le "case religiose" si dicano disponibili all'dei, dei rifugiati e di tutti coloro che hanno bisogno di una dimora fissa. E c'è anche una cifra specifica: ogni luogo di culto, stando alla versione dell'alto ecclesiastico, dovrebbe aprire le sue porte ad "almeno una persona". Oppure - ha fanno notare sempre Konrad Krajevski, come riportato dall'Adnkronos - ci sarebbe la possibilità che i portoni degli istituti ecclesiastici si spalanchino per almeno ...