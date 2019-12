huffingtonpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “Il cardellino” (“The Goldfinch”) di Donna Tartt, premio Pulitzer 2014, è stato un caso letterario planetario che ha fatto lacrimare svariati milioni di lettori. Sono tra i fortunati che, astenendosi sistematicamente dai best seller, possono godersi come materia fresca l’attesissimo adattamento cinematografico, comunque fluviale (due ore e mezzo), senza il disturbo dei paragoni con la pagina scritta.Prodotto da Warner e Amazon, ilsarà distribuito dal 6 dicembre solo su piattaforma digitale. Anzi su molte piattaforme: Apple TV App, Itunes, Google Play, Youtube, Infinity, Sky Primafila, Chili, Rakuten TV, TIMvision, Playstation Store e Microsoft&TV.Mi risparmio il lamento rituale sullo scippo al grande schermo e alle sale: è una battaglia persa. Molti critici Usa hanno però biasimato la scelta di non dilatare le ...

HuffPostItalia : “Il cardellino” - film insegna che la bellezza va restituita al mondo: non c’è altra salvezza possibile - MadMassit : Ansel Elgort, Nicole Kidman, Finn Wolfhard e Jeffrey Wright ne Il Cardellino: la nostra recensione @WarnerBrosIta… - MMagazineItalia : Ecco le nostre impressioni su 'Il Cardellino', l'ultimo film di John Crowley, distribuito sulle piattaforme digital… -