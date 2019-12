Ibrahimovic torna in Italia. Tentazione Milan - Napoli e …Benevento

optimaitalia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Zlatanha voglia di serie A. Il tremendo attaccante è a caccia di nuovi stimoli. Non si contenta più dei dollari americani.ha lanciato un messaggio chiaro e forte: "ci vediamo presto in. Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti". L'intervista esclusiva a GQnon lascia adito a dubbi. Nel 2020 ( da gennaio o da luglio)giocherà nel nostro campionato. Ed è già cominciata la giostra dei desideri per assicurarsi le prestazioni di uno degli attaccanti più prolifici della storia del calcio mondiale. Capace di vincere a raffica campionati nazionali, anche se non altrettanto fortunato in Champions.ha tracciato l’identikit della formazione dei suoi desideri. Indizi chiari e precisi che aprono però ovviamente a tanti scenari ...

