Ibrahimovic Bologna | Bigon | «Contatti tra lui e Mihajlovic Deciderà lui»

Bologna - Bigon frena : «Ibrahimovic? Voci mediatiche» : Bigon, direttore sportivo del Bologna, attenua gli entusiasmi del popolo felsineo: le sue parole sul possibile colpo Ibrahimovic Il Bologna al momento non ha ancora intavolato una trattativa ufficiale per Ibrahimovic: questa l’ammissione di Bigon, ds dei rossoblù, ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni del dirigente dei felsinei. «Ci sono state Voci mediatiche su Ibra, Mihajlovic stesso ha spiegato come stanno le cose. Non c’è ...

Ibrahimovic al Bologna? Mihajlovic spiega : “verrebbe per me - ma capisco che ci sono altre soluzioni” : Sinisa Mihajlovic ed il tanto chiacchierato rumors di mercato riguardante l’arrivo di Ibrahimovic al Bologna: le parole del tecnico serbo Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic con i medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Durante la conferenza stampa, oltre che del periodo di cure del tecnico serbo contro la leucemia, c’è stato modo di parlare anche di calcio, del Bologna e di ...

Mihajlovic : “Se Ibrahimovic viene al Bologna lo fa per me. E’ interessato…” : “Se viene, verrebbe per me e l’amicizia che ci lega”. E con questo Sinisa Mihajlovic rimette ampiamente il Bologna in pista per riportare Zlatan Ibrahimovic a gennaio in Italia. Il tecnico ne parla a margine della lunga conferenza stampa nella quale ha fatto il punto della sua malattia. E come al solito è chiarissimo: “Ci siamo parlati un mese fa e una decina di giorni fa. Vediamo quello che succede. Lui sicuramente è ...

Ibrahimovic : “io eroe dei due mondi come Garibaldi” - poi parla del futuro e del Bologna : Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic, il calciatore dopo l’avventura in MLS con la maglia dei Galaxy è alla ricerca di un nuovo progetto, lo svedese si sente ancora in grado di fare la differenza e i prossimi giorni saranno decisivi per prendere una decisione definitiva. “Milano non è la mia seconda città, è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle persone in cui ...

Paganini : “Ibrahimovic prende tempo con Milan e Bologna. Lui vuole solo una squadra…” : Paganini: “Ibrahimovic prende tempo con Bologna e Milan. Lui vuole solo il Napoli” Il giornalista e conduttore RAI, Paolo Paganini, attraverso twitter ha fatto il punto su possibili operazioni di mercato che riguardano il Napoli e non solo. Ecco quanto scrive il noto cronista: “Ibrahimovic prende tempo con Milan e Bologna che offrono 6 mesi. Lui vuole 1 anno e mezzo di contratto e aspetta il Napoli. Inter vuole subito ...

Bologna - Sabatini avverte il Milan : “Ibrahimovic sta decidendo il suo futuro - faremo il possibile per prenderlo” : Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna ha parlato del futuro di Ibrahimovic, confermando come la società farà di tutto per ingaggiarlo Il Bologna non ha nessuna intenzione di rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, il club emiliano infatti non molla la pista che conduce allo svedese, lanciando la sfida al Milan. Tano Pecoraro/LaPresse Walter Sabatini ha parlato in occasione del Social Football Summit, presso lo Stadio Olimpico di Roma, ...

Bologna - Orsolini chiama Ibrahimovic : “è un campione - se venisse lo accoglieremmo a braccia aperte” : L’esterno rossoblù ha parlato del suo esordio con gol con la maglia dell’Italia, soffermandosi poi su Ibrahimovic Riccardo Orsolini difficilmente dimenticherà il match tra Italia e Armenia, coincisa con l’esordio in maglia azzurra, bagnato anche da un gol e un assist. Lapresse Una serata magica, destinata a rimanere impressa nella mente del giocatore del Bologna: “tra il primo e il secondo tempo il mister mi ha ...

Sky – Ibrahimovic-Napoli - nessuna apertura : questi i motivi. Ibra tentato dal Milan e dal Bologna… : Ibrahimovic-Napoli, Sky smentisce Sono tanti i rumors su Zlatan Ibrahimovic nell’ultimo periodo, tra questi anche il suo possibile arrivo al Napoli, colpa di alcune voci di mercato e dell’apertura di Aurelio De Laurentiis ad un affare che però sarebbe molto complicato. Secondo Sky Sport, per la filosofia societaria è complicato pensare ad una spesa importante, visti i costi elevati, per un calciatore di 38 anni. Gli scenari ...

Gazzetta : stavolta per Ibrahimovic non conteranno i soldi. Perciò Milan e Bologna sono in vantaggio : La Gazzetta ricostruisce le manovre di avvicinamento di Bologna, Milan e Napoli a Ibrahimovic. Il campione svedese ha aperto alla possibilità di tornare in Italia ma il club che finora si è dato più da fare è stato quello emiliano. Il capo dello scouting rossoblu, Marco Di Vaio, è andato a Los Angeles a parlare con Ibra. A spiegargli il progetto tecnico del Bologna, soprattutto. Ibra si era già sentito al telefono più volte con l’amico ...

Ibrahimovic vuole l’Italia! Il Bologna manda Di Vaio in missione per battere la concorrenza di Milan e Napoli : Zlatan Ibrahimovic pronto a tornare in Italia. Il Bologna manda Di Vaio in missione negli USA, lo svedese apprezza. Il Milan si gioca la carta Raiola, il Napoli resta indietro Lasciati gli Stati Uniti, ai quali ha consigliato di tornare a vedere il baseball, visto che con la sua assenza l’MLS ha perso tutto il suo appeal, Zlatan Ibrahimovic è pronto a rimettersi in gioco. Il gigante di Malmoe non ha mai fatto mistero di voler ...

Ibrahimovic al Bologna? Bigon svela : “Zlatan e Mihajlovic hanno un rapporto molto forte” : Ibrahimovic torna in Italia? Le parole di Bigon su un possibile approdo dello svedese al Bologna Nelle ultime settimane si parla tantissimo di un possibile ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha detto addio ai Los Angeles Galaxy ed in tanti sognano di rivederlo in campo in Italia. Possibile anche un approdo di Ibrahimovic al Bologna. Bigon, direttore sportivo rossoblu non ha infatti escluso questa ipotesi: “manca un ...

Bologna - Bigon : “Ibrahimovic? Vi svelo la situazione…” : “Manca un mese e mezzo all’apertura del calciomercato, Ibrahimovic e il mister hanno un rapporto personale molto forte, si sono sentiti con grande solidarieta’ umana di Ibra per la situazione di Mihajlovic – spiega Bigon del Bologna ai microfoni di Sky Sport –. Lui ha dato la sua disponibilita’, ha manifestato un’apertura all’idea di venire a Bologna, ma adesso si prendera’ del tempo, ...

Bigon : «Ibrahimovic al Bologna? Dipende da lui» : Ibrahimovic al Bologna, si può fare? Riccardo Bigon ne parla a Sky Sport. «Manca un mese e mezzo al mercato di gennaio. Ibrahimovic e Mihajlovic hanno un rapporto personale molto forte. Ibra ha dato la sua disponibilità, ha manifestato un’apertura all’idea di venire a Bologna. Ora, però, si prenderà del tempo per decidere. Ha annunciato l’addio alla MLS e valuterà tutte le possibilità sul suo futuro. Noi siamo molto affascinati ...

Bologna - UFFICIALE : Ibrahimovic lascia i Los Angeles Galaxy - ora si può davvero! : Ibrahimovic Bologna- Zlatan Ibrahimovic ha annunciato ufficialmente il suo addio ai Los Angeles Galaxy e all’MLS. Un addio fatto a suo modo, carico di ego, forte determinazione e strafottenza. Ora il Bologna potrebbe sognare il colpo di gennaio. Di fatto, lo stesso Ibrahimovic potrebbe decidere di terminare la sua carriera in maglia rossoblù per dare […] L'articolo Bologna, UFFICIALE: Ibrahimovic lascia i Los Angeles Galaxy, ora si ...