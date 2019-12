I funerali di Paolo Zimbardi

bigodino

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nel pomeriggio di ieri, ad Arienzo, in provincia di Caserta, sono stati celebrati idel ragazzino di soli dodici anni, investito nel pomeriggio di sabato trenta novembre. Per l’ultimo saluto a, la chiesa era stracolma di gente, commossa e distrutta dal dolore. Il primo cittadino ha deciso di tenere una giornata di lutto cittadino. La funzione si è celebrata alla chiesa Sant’Andrea Apostolo di Arienzo. Secondo le ultime informazioni che sono state rese note, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato trenta novembre, mentre il ragazzino era in bici a Santa Maria a Vico. Era un giorno come gli altri per, che era uscito per fare la sua solita passeggiata nel vicino paese. Ad un certo punto, mentre era sulla Nazionale Appia, è stato investito. I paramedici hanno cercato di rianimarlo per più di un’ora, ma per lui non c’è ...

