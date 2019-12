I dem ora parlano di Bibbiano ma così nascondono la verità

Calciomercato Juventus - si starebbe lavorando con l'Arsenal per la cessione di demiral : I Gunners hanno un disperato bisogno di migliorare la loro difesa: nelle ultime ore sono stati accostati a Demiral, che fatica a trovare spazio nella Juventus dopo essere stato acquistato dal Sassuolo in estate. Il 21enne nazionale turco si è trovato alle spalle di Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt nelle gerarchie dell'allenatore, ed è stato superato anche da Daniele Rugani. È noto che la Juventus valuta Demiral come un giocatore importante ...

Usa 2020 - Kamala Harris si è ritirata dalle primarie dei democratici : bruciato tutto il budget elettorale : La senatrice democratica Kamala Harris lascerà la corsa per la Casa Bianca. A dare la notizia sono diversi media statunitensi, tra cui il New York Times, che sottolineano come la decisione sia dovuta al crollo dei consensi nei sondaggi e alla scarsità delle risorse finanziarie per finanziare la propria campagna elettorale. Harris ha poi ufficializzato la notizia con un tweet, nel cui post è allegata una lettera di spiegazioni: «Non sono una ...

Prescrizione - la maggioranza rischia : scontro Bonafede-Pd. I dem : pronti a nostra proposta : La maggioranza viaggia ormai in ordine sparso sulla riforma della Prescrizione che dal primo gennaio sarà bloccata dopo il primo grado di giudizio. E oggi ha rischiato di andare sotto sulla...

Università - il ‘divide et impera’ vale ancora. Ecco come funziona l’agonismo accademico : “Homo homini lupus”. Il collega, appena entrato nella mia stanza, scrisse sulla mia lavagna questa frase. Poi completò la terzina con un sorriso amaro: “Professor professori lupius. / Professor eiusdem universitatis professori lupissimus”. Era anche un vero amico, uno studioso timido e riservato, e, parafrasando il titolo della rubrica di un vecchio mensile: Una persona che non dimenticherò mai. Selezione dal Reader’s Digest fu una rivista ...

Open - Renzi : “Credo nella giustizia”. Ma contesta ancora l’indagine e i pm : “Preoccupato per la democrazia” : “Comunque vadano le cose, il primo messaggio deve essere quello di rispondere con un gigantesco sorriso. Possono farci tutto quello che vogliono ma non ci toglieranno mai la libertà e il gusto di essere felici. Siamo quelli di Italia viva, vivace, sorridente”. Così Matteo Renzi, dal palco della kermesse di Italia viva a Bologna. “Io sono uno dei pochi che crede nella giustizia e le chiedo di punire le diffamazioni squallide nei ...

demiral Juventus - ora cambia tutto? Ultimissime e nuovi dettagli! : Demiral Juventus- Secondo le ultime indiscrezioni riportato da radiomercato, il Milan sarebbe pronto ad irrompere con forte decisione su Demiral. Il difensore della Juventus, utilizzato pochissimo da Sarri in questo inizio di stagione, sarebbe un chiaro obiettivo della società rossonero in vista di gennaio. Porte blindate da parte dei bianconeri, anche perchè Demiral potrebbe recitare un ruolo da protagonista nella seconda parte di stagione, ...

Sondaggi politici demetra : Imola - i cittadini ora vogliono un “civico” : Sondaggi politici Demetra: Imola, i cittadini ora vogliono un “civico” 25 giugno 2018. La candidata del M5S, Manuela Sangiorni, viene eletta sindaco di Imola con il 55,4% dei voti. I Cinque Stelle rompono l’egemonia del centrosinistra che governava la città emiliana da 73 anni. “Adesso faremo vedere come un’amministrazione possa davvero essere vicina ai propri cittadini” esclamava urbi et orbi la neo sindaca. 29 ...

Modem 5G per laptop dalla collaborazione tra Intel e MediaTek : Intel ha annunciato che collaborerà con MediaTek, società di semiconduttori di Taiwan, per sviluppare Modem 5G per laptop, con piani di consegna dei primi prodotti entro l’inizio del 2021. Nell’ambito della partnership, Intel svilupperà le specifiche hardware e software necessarie per i Modem 5G per i PC, inclusi i driver (Continua a leggere)L'articolo Modem 5G per laptop dalla collaborazione tra Intel e MediaTek è stato pubblicato ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - Bonaccini in vantaggio di pochissimo - equilibrio tra Lega e dem : Un sostanziale equilibrio tra i due candidati è questo l’ultimo risultato del sondaggio di Tecnè per le elezioni regionali in Emilia Romagna che si terranno il prossimo 26 gennaio. Secondo Tecnè, in vantaggio di soli 3 punti percentuali ci sarebbe il governatore uscente Stefano Bonaccini sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Mancano ancora due mesi alle elezioni regionali in Emilia Romagna e sembra che ci sarà un testa a ...

Autostrade - Conte : “Procedura di inadempimento non si è mai interrotta e ora siamo in dirittura di arrivo. Non faremo sconti” : Su Autostrade “la procedura è in atto, è in corso e non si è mai interrotta: dal momento in cui è stato Contestato ad Aspi l’oggettivo inadempimento legato al crollo del ponte Morandi la procedura è andata avanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda dei cronisti relativa revoca della concessione ad Autostrade. “Stiamo via via acquisendo elementi – ha detto nel corso della conferenza ...

Elezioni a Hong Kong - i risultati : trionfo per i democratici anti-Cina. E ora? : Le Elezioni nei distretti hanno premiato chi ha sostenuto la rivolta: questo risultato spingerà la governatrice a trattare sulle richieste dei giovani ribelli?

I grillini pronti a correre contro i dem in Emilia Romagna : Salvini ora certo della vittoria : Il fortino rosso cadrà. L’Italia si sta colorando progressivamente tutta di verde. E dopo il ko in Emilia Romagna e

I collaboratori parlamentari - ipocrisie e questione democratica : In queste ore, agli onori della cronaca, l’ennesimo caso di un parlamentare il cui collaboratore pareva inquadrato con una retribuzione (!) di poche decine di euro al mese. Un caso che segue molti altri raccontati negli anni dagli organi di stampa ma che soprattutto corrisponde a una prassi caotica e irresponsabile nelle stanze del potere legislativo.Come noto, infatti, in Italia il rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro ...

"Gli animali potranno sempre entrare nei ristoranti". Il ddl delle due deputate dem : Gli animali sono “esseri senzienti” e per loro arriva una legislazione apposita che li distingue dagli oggetti, e in caso di divorzio sarà il Giudice a decidere a quale dei coniugi affidarne la cura. È quanto prevede un disegno di legge assegnato alla Commissione Giustizia della Camera a prima firma di Patrizia Prestipino, da sempre impegnata nella difesa degli animali, e da Stefania Pezzopane. Tra le altre norme ...