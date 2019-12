“Hollow | paziente zero” | a Solopaca la presentazione del fantasy di Cassella

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Un nuovo fiore all’occhiello per la casa editrice 2000diciassette, che da tre anni lavora incessantemente per la valorizzazione delle eccellenze sannite, ma anche nazionali ed internazionali, in campo letterario. Ed è in questa ottica che è nata la collana “” dedicata agli autori in erba, un genere che affascina e coinvolge soprattutto i giovani. “Hallow,zero” è un romanzo scritto da Angelo Pio, giovane leva sannita per quanto riguarda la scrittura. Determinato anche se schivo, dotato di un enorme talento lettarario, l’autore ci trascina in un mondo parallelo, anonimo, bizzarro e terribile, ove vige il dubbio, la lotta, il mistero. Si legge nella nota discritta dalla editor della casa editrice, Simona Cianciola: Cosa fare quando ci si ritrova faccia a ...

