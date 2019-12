Hockey pista | Serie A1 | Sarzana batte Correggio chiudendo l’undicesima giornata

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Chiusura col botto. Nell’ultimo posticipo dell’undicesimadel Campionato Italiano dia fare festa. I liguri infatti, con il punteggio di 4-3, hanno battuto ilottenendo tre punti importantissimi in classifica. A decidere la sfida è stato l’eurogol a 1’47” dalla fine di Garcia, che ha rotto la parità a favore dei rossoneri in un match avvincente giocato al Vecchio Mercato. Dopo un primo tempo tattico chiuso sullo 0-0, lo svolgimento della contesa si infiammava nella ripresa: botta e risposta sull’asse Borsi-Bertolucci, poiavanti 3-1 (nuovamente Borsi e poi Ipinazar). Tutto finito? Assolutamente no. Pareggio 3-3, per effetto delle reti di Ceschin e ancora un preciso Bertolucci, ma Garcia a centosette secondi dalla fine andava a vestire i panni del risolutore per il 4-3 finale. Dopo la conclusione di ...

