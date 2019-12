«Hammamet» | Pierfrancesco Favino è Bettino Craxi nel nuovo film di Gianni Amelio

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019): le prime immagini: le prime immagini: le prime immagini: le prime immagini Le somiglianza è talmente impressionante da spingere il pubblico a chiedersi se l’uomo ritratto in queste immagini non sia il vero. Non è così: ad avere le tempie sporgenti e la calotta sulla testa non è l’ex segretario del Partito Socialista bensìche, dopo l’immensa prova del Traditore di Marco Bellocchio nel ruolo di Tommaso Buscetta, si cimenta come protagonista assoluto in, ildiche arriverà al cinema il 9 gennaio e si candida ufficialmente come il titolo più atteso delanno. Il, che si concentra sugli ultimi sei mesi di vita di uno dei leader più discussi del Novecento italiano, non è né una cronaca fedele né un pamphlet militante: solo la versione di una storia che ...

