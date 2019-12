“Ha lasciato il trono”. E scoppia il delirio a Uomini e Donne dopo la decisione

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) E alla fine hail trono di. Era nell’aria da giorni e ora arrivano le anticipazioni sull’ultima registrazione del trono classico. Erano attesissime dal pubblico di Maria De Filippi e ora il sempre aggiornatissimo sito Il Vicolo delle News conferma: Veronica Burchielli ha abbandonato la famosa seduta rossa per Alessandro Zarino.le ultime, era chiaro a tutti che fra i due ci fosse qualcosa, ma non solo il finale del trono di Alessandro aveva spento ogni speranza dei fan di vederli insieme, con il ‘no’ di lei, ma anche il fatto cheaver preso posto sul trono si era detta molto confusa.Veronica ha confidato alla conduttrice di non essere concentrata sul suo percorso perché sentiva di avere qualcosa in sospeso con Alessandro. Si aspettava di vederlo scendere le scale per corteggiarla ma non è successo. Quindi è entrata in crisi dicendo di volerlo cercare ...

