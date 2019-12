GUERRA DEI DAZI & NATO Le mosse di Trump e la scelta che spetta all' Italia

La GUERRA DEI minerali rari : Quando si parla di geopolitica spesso ci si limita a considerare come una nazione agisce a livello internazionale prettamente dal punto di vista diplomatico o militare. In realtà la politica estera di un Paese è strettamente legata alla sua economia e alle ricadute delle decisioni intraprese nel panorama internazionale in funzione della sua strategia, tanto che si parla, a buon diritto, di geoeconomia. Il fulcro, la chiave di volta, della ...

Borse in calo - pesa la GUERRA DEI dazi : Il Nikkei cede lo 0,49 per cento, in linea con gli altri mercati che hanno reagito negativamente alle nuove frizioni Usa-Cina su Hong Kong. Si attendono ribassi anche a Wall Street (aperta solo 4 ore per il giorno del Ringraziamento)

Pio La Torre - il comunista ammazzato dalla mafia che sfidò la GUERRA fredda (e inventò il modo per confiscare le ricchezze dei boss) : Quando Pio La Torre torna nuovamente in Sicilia nell’autunno del 1981 per prendere in mano la direzione del Partito comunista regionale, dopo la parentesi romana durata 12 anni come membro della Direzione e della Segreteria nazionali del partito, ha affidato “il preciso compito di dare la precedenza su tutto alla lotta contro l’installazione dei missili” a Comiso. Il 7 agosto di quell’anno il Consiglio de ministri ha approvato la ...

Libia - è sempre più GUERRA DEI droni. E l'Italia c'è dentro : Un drone italiano, MQ1-Predator, abbattuto. Un drone americano “scomparso”. La guerra dei droni nei cieli della Libia. Il comando delle forze armate Usa per l’Africa (Africom) ha reso noto di aver perso contatto con uno dei suoi droni mentre era in volo su Tripoli. L’episodio è avvenuto giovedì scorso e “un’indagine è in corso” per chiarire le cause dell’incidente. Lo si legge ...

Mourinho e Genny Savastano - dialogo sui social : “Andiamo alla GUERRA… dei tre punti” : José Mourinho risponde a Gennaro Savastano. Il crossover tra serie tv e Premier League si consuma oltre la trama di Gomorra (che nella quarta stagione vede appunto il boss di Secondigliano in trasferta nella city Londinese), e sconfina sui social. Lo innesca Salvatore Esposito con un video sul suo profilo Instagram. L’attore che interpreta Genny nella serie manda un messaggio allo Special One, pronto all’esordio sulla panchina del ...

La GUERRA DEI cookie che divide l’Europa : cookie (Getty Images) Se il codice della strada fosse stato scritto all’epoca di calessi e carrozze a cavallo, tutti sentiremmo l’urgenza di aggiornarlo al traffico dei giorni nostri, fatto di automobili, furgoni, moto e motorini. E lo stesso, fuor di metafora, sta succedendo con la regole dell’Unione europea per la protezione delle comunicazioni elettroniche. La direttiva oggi in vigore risale a un 2002. Ossia a un mondo in cui l’iPhone era ...

“La resa dei conti”. Amici - è GUERRA tra la Celentano e Rudy Zerbi. E già si parla di “espulsioni” : Come spesso accade in questo periodo dell’anno, Amici prende il volo e succede letteralmente di tutto. Se avete visto le ultime due puntate di Amici di Maria De Filippi vi sarete conto che le cose si stanno mettendo male alcuni protagonisti. Parliamo ovviamente di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che siamo sicuri faranno parlare molto di sé nella puntata di sabato 23 novembre. Ma cos’è successo esattamente? I ragazzi sono molto tranquilli su ...

GUERRA DEI DAZI/ Il tira e molla di Trump scopre le magagne dell'Europa : La strategia di Donald Trump sulla GUERRA commerciale sembra essere vincente, ma obbliga l'Ue e l'Italia a una scelta di campo

Microsoft sta utilizzando l'Xbox Adaptive Controller per aiutare il recupero dei veterani di GUERRA : Microsoft ha recentemente avviato una collaborazione con l'ente governativo americano che si occupa dei veterani di guerra per capire se l'Adaptive Controller può effettivamente aiutare il recupero dei soldati.Il Controller è stato distribuito a 22 veterani in cura presso un centro di riabilitazione e i test hanno dimostrato che non solo il Controller aiuta la riabilitazione, ma riesce anche a migliorare l'abilità di socializzare dei soldati. Il ...

GUERRA DEI dazi - pace quasi fatta tra Usa e Cina : “Accordo per riduzione graduale delle tariffe” : Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per la revoca graduale dei dazi commerciali punitivi reciproci che da mesi alimentavano la tensione tra i due paesi, con pesanti ripercussioni sull'economia mondiale. L'accordo preliminare, come ha sottolineato un portavoce del Ministero del Commercio di Pechino, sarà raggiunto nel corso del mese di novembre.Continua a leggere

La GUERRA DEI due giorni - De Laurentiis si ritira dai territori occupati. Vincono i ribelli - il governo torna ad Ancelotti : La due giorni di autolesionismo del Napoli si è chiusa oggi pomeriggio intorno alle 15 con un comunicato ufficiale della società. Un comunicato che potremmo definire tautologico: affida all’allenatore il compito di valutare la possibilità di portare la squadra in ritiro. Insomma restituisce all’allenatore i pieni poteri che per 48 ore sono stati bruscamente e ostentamente messi in discussione. Aurelio De Laurentiis, di fatto, almeno ...

La GUERRA DEI Mondi sbarca su Fox con la sua versione e un’ambientazione moderna : cast e personaggi della serie : Dimenticate la versione inglese in onda su LaF fino a qualche giorno fa perché da oggi, 4 novembre, La Guerra dei Mondi torna su Fox ma nella sua versione americana. L'appuntamento è fissato sul canale 122 di Sky con un'invasione aliena pronta a ricominciare travolgendo il nostro mondo visto che l'ambientazione moderna tirerà fuori alieni e corse contro il tempo da quella vittoriana della versione inglese. La versione Fox de La Guerra dei ...

In Ucraina orientale è iniziato un parziale ritiro delle truppe governative e dei separatisti filorussi - in GUERRA dal 2014 : Nell’Ucraina orientale, dove dal 2014 si combatte un guerra civile a intensità variabile tra le truppe governative e i separatisti filorussi, è iniziato un parziale ritiro delle truppe e delle armi pesanti di entrambi gli schieramenti. Associated Press scrive che

Mafia Foggia : “Lo uccido - gli mangio il cuore e gioco a pallone con la testa”. 15 arresti nel clan attivo nella GUERRA DEI baby boss a Vieste : Un gruppo di picchiatori che avevano il compito di punire i pusher che infrangevano le regole del clan, con i boss che minacciavano di “mangiare il cuore”, “tagliare le mani” e “giocare a pallone con la testa” di chi violava i diktat dell’organizzazione. È grazie a intercettazioni come questa, captate dagli inquirenti della Dda di Bari, che si è arrivati all’arresto di quindici persone, dodici in ...