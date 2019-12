Guardiola | che laspus | scambia il City per il Bayern Monaco – VIDEO

La gaffe di Guardiola : “Credo che il Bayern…”. Poi si dispera : “Ma che c*** stavo pensando?” : Lapsus dell’allenatore Pep Guardiola che suscita l’ilarità dei giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico del Manchester City confonde la propria squadra con la formazione che ha allenato sino al 2016, il Bayern Monaco. “Che c…” si è corretto, divertito, Guardiola, “a cosa stavo pensando?”. L’allenatore della squadra inglese, secondo la BBC, avrebbe manifestato alla dirigenza la sua volontà di ...

Manchester City : De Bruyne nel 433 di Guardiola : De Bruyne è fondamentale per il Manchester City. I suoi smarcamenti e le sue ricezioni danno costante pericolosità offensiva Il pareggio di Newcastle allontana ulteriormente il Manchester City di Guardiola dalla vetta. E dire che i Citizens hanno sostanzialmente dominato la gara, con Kevin De Bruyne tra i principali protagonisti (un gol e 6 passaggi chiave). Nella slide sopra si vede lo scaglionamento di quello che, nominalmente, è il 433 del ...

Manchester City - brutte notizie per Pep Guardiola : il Kun Aguero costretto ad un lungo stop : L’attaccante argentino ha riportato un infortunio muscolare nel match con il Chelsea che lo obbligherà ad un lungo periodo di stop Il Manchester City perde il Kun Aguero per diverse settimane, è più serio del previsto l’infortunio riportato dall’attaccante argentino nel match contro il Chelsea, vinto grazie alle reti di De Bruyne e Mahrez. AFP/LaPresse I timori del post partita si sono trasformati in realtà per Guardiola, ...

Guardiola : ”Amo il Bayern - non resterò al Manchester City per sempre” : Sky Sports, parla Pep Guardiola: ”Il mio amore per il club e le persone del Bayern è incredibile” Pep Guardiola è tornato a parlare del suo futuro. Le parole, riportate da Sky Sports, si concentrano sulle voci che lo vedrebbero di ritorno al Bayern Monaco. Negli ultimi giorni infatti sono state numerose le indiscrezioni di […] Leggi tutto L'articolo Guardiola: ”Amo il Bayern, non resterò al Manchester City per ...

SPORTMEDIASET – Guardiola verso l’addio - anche l’Italia nel suo futuro : SPORTMEDIASET, il portale online riporta l’indiscrezione del MIRROR – Guardiola verso l’addio, anche l’Italia nel suo futuro SPORTMEDIASET – Guardiola verso l’addio, anche l’Italia nel suo futuro – Secondo quanto riportato dal portale online di SPORTMEDIASET, l’attuale allenatore del Manchester City, Pep Guardiola potrebbe lasciare i Citizen a fine stagione, nonostante abbia richiesto ...

Dall’Inghilterra - Guardiola-City addio a fine stagione : anche l’Italia tra le possibili destinazioni : Guardiola a fine stagione dirà addio al Manchester City Secondo quanto riporta il Mirror, l’avventura di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City sembra essere agli sgoccioli. Al termine della stagione il tecnico lascerà i Citizens, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2021, ci sarebbe infatti una clausola rescissoria nell’accordo pronto a liberarlo. Guardiola, ipotesi Juventus Dopo quattro stagioni trascorse ...

Liverpool-Manchester City - Guardiola lascia tutti a bocca aperta : “abbiamo dimostrato perché siamo campioni” : Nonostante la sconfitta subita contro il Liverpool con il risultato di 3-1, Guardiola ha esaltato la prestazione dei suoi giocatori Pesante sconfitta per il Manchester City a Liverpool, i Reds si impongono 3-1 grazie ad una prestazione perfetta, aiutata però da alcune decisioni dell’arbitro Oliver un po’ discutibili. Fabio Ferrari/LaPresse Una su tutte il fallo di mano di Alexander-Arnold dopo pochi minuti dal fischio ...

Guardiola : 'Allenare in Italia? Perché no un giorno' : Uno dei tecnici più stimati a livello mondiale è sicuramente Pep Guardiola, rinomato per aver introdotto con il suo Barcellona il 'tiki taka', particolare filosofia di gioco fatta di tanto possesso palla e 'avvicinamenti' repentini alla porta. In settimana il Manchester City ha affrontato l'Atalanta in Champions League pareggiando 1 a 1 a 'San Siro', stadio che quest'anno ospita i match della società bergamasca in Champions League. Il tecnico ...

Liverpool-Manchester City - Mané fulmina Guardiola : “continuerò a tuffarmi se ci sarà la possibilità di avere un rigore” : Il senegalese ha risposto alle velate accuse di Guardiola, sottolineando come si tufferà di nuovo se ce ne sarà l’occasione Si prospetta un week-end di fuoco in Premier League, il programma infatti prevede lo scontro al vertice tra Liverpool e Manchester City, match che promette spettacolo ed emozioni. Fabio Ferrari/LaPresse Le prime scaramucce sono partite, ci ha pensato Pep Guardiola ad accendere la miccia, accusando gli uomini di ...

Ilaria D’Amico - gaffe con Pep Guardiola che la bacchetta : “Io in Italia? Falso - dovevate fare meglio il vostro mestiere di giornalisti” : Per tutta l’estate si sono seguiti i rumors di un possibile arrivo dell’allenatore catalano Pep Guardiola sulla panchina della Juventus e così, durante il collegamento dopo la partita di Champions con l’Atalanta, la conduttrice di Sky Ilaria D’Amico gliene ha chiesto conto facendo però una gaffe e scatenando la dura reazione del tecnico. Si sa infatti come è andata a finire: dopo Massimiliano Allegri, giunto al capolinea ...

Atalanta-Manchester City - Guardiola : “Non avevo mai cambiato tre portieri”. Poi parla di futuro in Italia : Pep Guardiola ha commentato il pareggio contro l’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport. Qualche battuta per l’allenatore catalano del Manchester City, ma anche qualche velata polemica per l’espulsione di Claudio Bravo: “Non mi era mai capitato di schierare tre portieri ho avuto un po’ di preoccupazione. Ho pensato il peggio ma abbiamo reagito bene. Ilicic ha fatto molto bene a lasciare la gamba. Ho fatto tante cazzate ...

Atalanta-Manchester City - epulso Claudio Bravo e Guardiola è senza portieri! Panico in panchina : entra… Walker [VIDEO] : Ilicic salta Claudio Bravo che lo abbatte da ultimo uomo: cartellino rosso e il Manchester City è senza portieri! Dopo 10 minuti di caos Guardiola fa entrare un terzino Incredibile episodio accaduto nel finale di Atalanta-Manchester City. La partita di Claudio Bravo non dura neanche un tempo: entrato nella ripresa al posto dell’infortunato Ederson, il portiere cileno si vede costretto ad abbattere Josip Ilicic lanciato in ...

Manchester City - la sorprendente ammissione di Guardiola : “un giorno potrei allenare in Italia” : L’allenatore del Manchester City ha parlato alla vigilia del match con l’Atalanta, ammettendo come in futuro potrebbe allenare in Serie A Il presente si chiama Manchester City, ma in futuro Pep Guardiola non esclude di poter allenare in Serie A. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta, il coach catalano non ha escluso un suo futuro in Italia: “se un giorno ...