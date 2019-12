Google chiude un’era | co-fondatori Page e Brin lasciano Alphabet

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Milano, 3 dic. (askanews) – Finisce un’era per: i dueLarrye Sergeyhanno lasciato la testa di, la compagnia che controlla il motore di ricerca. I due, rispettivamente ceo e presidente della società cedono il passo a Sundar Pichai passa da amministratore delegato dia ad di, creata nel 2015 da una ristrutturazione diper inglobare tutte le sue attività. Pichai, 47 anni, si troverà a capo di un colosso da 100mila dipendenti. “Se l’azienda fosse una persona, sarebbe un giovane adulto di 21 anni e sarebbe il momento che lasci il nido”, hanno scritto sul blog del gruppo i due co-che resteranno comunque nel Consiglio di amministrazione. “Anche se è stato un immenso privilegio essere stati profondamente coinvolti nella gestione quotidiana per così tanto tempo, pensiamo che sia giunto ...

