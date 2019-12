Gli ospiti del Capodanno Mediaset a Bari con Riki | Giordana Angi | Fred De Palma e molti

Viva RaiPlay Gli ospiti di mercoledì 4 dicembre per lo show in streaming di Fiorello : Viva RaiPlay terza settimana con Fiorello in streaming, tre appuntamenti il 4, 5 e 6 dicembre 3 è il numero perfetto. 3 come le settimane di Viva RaiPlay con la terza che inizia mercoledì 27 novembre con l’ormai classico appuntamento del mercoledì, giovedì e venerdì dopo il Tg1 ma in streaming su Rai Play. Ogni giorno gli ospiti saranno comunicati a ridosso della puntata, tornate quindi a controllare questo articolo per conoscere gli ...

Da Benji e Fede a Raf e Tozzi - tutti Gli ospiti di All Togheter Now con Michelle Hunziker e J-Ax : Sono ufficiali gli ospiti di All Togheter Now, che parte con la seconda edizione del programma condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. Lo Zio sarà infatti ancora una volta il presidente della giuria molto particolare che compone il programma. Torna quindi "il muro", che conta su 100 esperti musicali pronti a giudicare l'avvicendarsi dei concorrenti sul palco e assegnare loro un punteggio. Gli ospiti di All Togheter ...

L’Assedio - Gli ospiti della puntata di mercoledì 4 dicembre su NOVE : L’Assedio, gli ospiti dell’ottava puntata con Daria Bignardi, in onda mercoledì alle 21:25 su NOVE: Lili Gruber, Max Pezzali e altri. Continua l’appuntamento con L’Assedio, il nuovo il nuovo programma di Daria Bignardi che ripropone un po’ lo stesso modello dei suoi vecchi programmi. La nuova puntata è prevista per domani sera, mercoledì 04 dicembre, alle 21:25 su NOVE (canale del gruppo Discovery) e in live ...

Live – Non è la D’Urso Anticipazioni : Gli ospiti Della Diretta! : Rivelati tutti gli Ospiti Della prossima puntata di Live Non è la D’urso. Vedremo tra gli altri Vanna Marchi e Eva Henger. Ecco tutte le Anticipazioni Della prossima puntata del talk show serale di Barbara D’Urso! Il promo di Live non è la D’Urso ha lanciato gli Ospiti Della puntata che lunedì sera ci terrà compagnia, fino a tarda notte. Come ogni settimana, si preannuncia una puntata ricca di grandi polemiche e discussioni. Chiusa ...

Video/ Rimini Ravenna - 1-2 - : highlights e gol - Gli ospiti la ribaltano in tre minuti : Video Rimini Ravenna, risultato finale 1-2,: Zamparo illude i romagnoli nel primo tempo, gli ospiti vincono in rimonta grazie ai gol di Giovinco e D'Eramo.

I Maledetti Amici Miei tornano su Rai 2 : tra Gli ospiti Mara Venier - Gino Paoli - Dori Ghezzi : Dopo la lunga 'pausa', Rai 2 ricolloca il raffinato show di Giovanni Veronesi & Co nel prime time dei primi due lunedì di dicembre. Una programmazione 'a esaurimento' dopo che le prime quattro puntate hanno deluso le aspettative di ascolto. Vale la pena ricordare che la collocazione nel prime time del giovedì, risultata la serata più competitiva dell'Autunno tv, non ha certo aiutato; dall'altra parte la scrittura televisivamente ...

Sanremo 2020 : svelati i papabili concorrenti e Gli ospiti : Sanremo 2020: i nomi dei papabili cantanti in gara Il Festival di Sanremo 2020 continua a dare spunto per succulente indiscrezioni. Più Amadeus tiene il profilo basso e più la fantasia dei curiosi galoppa selvaggia. Ormai la corsa verso la settantesima edizione della manifestazione nazionalpopolare parte ufficialmente e si discute continuamente su chi affiancherà il […] L'articolo Sanremo 2020: svelati i papabili concorrenti e gli ospiti ...

Live-Non è la D'Urso - spoiler 2 dicembre : Wanna Marchi e Ivana Trump tra Gli ospiti : Lunedì 2 dicembre, dalle ore 21:30 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di 'Live-Non è la D'Urso'. Il programma condotto da Barbara D'Urso, che da qualche settimana va in onda il lunedì, ospiterà anche questa settimana numerosi personaggi dello spettacolo; su tutti vi sarà l'ex moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che affronterà in compagnia del suo ex marito Rossano Rubicondi le cinque sfere. L'annuncio dell'ospitata di ...

Quelli che il calcio – Nona puntata del 1° dicembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma tornerà con la Nona puntata della sua ventisettesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una trasmissione che, anche […] L'articolo Quelli che ...

Domenica In – Dodicesima puntata del 1 dicembre 2019 – Paolo Bonolis - Gianna Nannini tra Gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Dodicesima puntata del 1 dicembre 2019 – Paolo Bonolis, Gianna Nannini ...

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : 41-36 - Gli ospiti reggono bene di fronte alla classe di Teodosic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE C’è un dato piuttosto curioso all’interno della partita: all’intervallo da tre punti 2/10 per Bologna, 3/10 per Cantù TOP SCORER – BOLOGNA: Weems 8; CANTU’: Wilson 9 Annullato il canestro di Teodosic, perché per un niente aveva ancora la palla in mano quando si è illuminato il tabellone. Finisce dunque 41-36 il secondo quarto, con Cantù che sta tenendo bene assai il campo a ...

Diretta/ Potenza Picerno - risultato 0-0 - streaming tv : resistono Gli ospiti : Diretta Potenza Picerno streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, posticipo di Serie C nel girone C.

La Repubblica delle Donne - Gli ospiti della seconda puntata di mercoledì 4 dicembre : Nuova settimana all’orizzonte, nuovo appuntamento con CR4 – La Repubblica delle Donne, il varietà di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti dove le protagoniste sono le Donne e tutto l’universo femminile nelle sue varie declinazioni. Dopo il debutto, lo scorso 27 novembre, mercoledì 4 dicembre grande attesa per la seconda puntata dello show… Ma chi saranno gli ospiti? A rivelarceli in anteprima ci ha pensato TvBlog, che ha ...

