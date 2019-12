Giustizia e Mes | governo finito? Ipotesi crisi prima delle Regionali

Giustizia - nessuno paga multe e ammende e lo Stato ci ha rimesso 6 miliardi. La diretta di Milena Gabanelli : Milena Gabanelli e Simona Ravizza ne discutono con Emilio Dolcini, docente di Diritto Penale all’Università Statale di Milano

Dal Mes alla Giustizia - i sei fronti che paralizzano la maggioranza : Il M5S apre un nuovo scontro:?linea dura contro le aperture domenicali dei negozi. La coalizione giallo-rossa divisa anche su autonomia, giustizia e concessioni pubbliche

Giustizia - Bonafede : “Riforma pronta da un mese - non si può più rinviare. Presto vertice di maggioranza” : “Chi frena sulla riforma della Giustizia? Ho già detto che è pronta da un mese ed è giusto che le forze politiche di maggioranza si siano prese del tempo per analizzarla con attenzione. Ma direi che adesso questo tempo è esaurito, non si può più rinviare”. A rivendicarlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine di una conferenza stampa nella casa circondariale di Rebibbia a Roma. Tra giovedì e venerdì, quindi, ha ...

Cronache di ordinaria inGiustizia : un anno di carcere per uno stupro mai commesso : Nell’epoca del #MeToo, in cui l’uomo rappresenta solo un potenziale predatore sessuale che l’ha fatta franca, può capitare anche di trascorrere un anno di carcere in via preventiva per un’accusa di violenza sessuale infondata, avanzata da una donna per ripicca. La vicenda non è avvenuta a Hollywood,

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’indagine su come è stata condotta l’indagine sulle interferenze russe - dice il New York Times : Il dipartimento di Giustizia statunitense ha aperto un’indagine sulla gestione dell’inchiesta sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016, dice il New York Times citando due fonti anonime all’interno del governo. Inizialmente l’indagine doveva essere una semplice revisione degli atti dell’inchiesta, ma

Ergastolo ostativo - sì ai permessi premio anche ai detenuti che non collaborano con la Giustizia : La Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario sul cosiddetto carcere ostativo e aperto per la prima volta alla possibilità che anche i condannati all'Ergastolo per reati di mafia, che non intendano collaborare con la giustizia, possano accedere a permessi premio.Continua a leggere