Giulio Tremonti | Il Mes è solo l' ultimo errore | ecco cosa ci rovinerà

liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Per capire chesta succedendo e succederà in Europa; per comprendere se e come il Mes ci farà del male o del bene, bisogna avvicinarsi devotamente acome all'oracolo di Delfi. Non è un esercizio provinciale. Lo fanno università e centri studi di tutto il mondo. Considerazione in

GuidoAlberto6 : #MES Giulio #Tremonti - ButtiGrazia : RT @Carlo_bis: Ho raccolto la parte della puntata di #mezzorainpiu in cui Giulio Tremonti parla del #MES, tagliando via tutte le parti in c… - demagistris_ant : MES, intervista a Giulio Tremonti: 'I debiti pubblici sono la medicina non la malattia' -