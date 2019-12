Giulia Salemi ripensa al suo Grande Fratello Vip | “Mi ha segnata”

Giulia Salemi - la preoccupazione per la crisi in Iran : “Dobbiamo fare qualcosa” : Giulia Salemi ci racconta in una lunga intervista l’apprensione per l’Iran e per i suoi parenti che vivono nel paese dopo il blocco di Internet avvenuto nei giorni scorsi. Qualche settimana fa l’inizio delle proteste per l’aumento dei prezzi del carburante avevano coinciso con la chiusura del web. La maggior parte della popolazione lamentava l’impossibilità di utilizzare i social e di accedere a siti web. Un tema di ...

“Così ci togli il fiato!”. Giulia Salemi sempre più ‘hot’ : la scollatura è davvero senza fine : La popolarità di Giulia Salemi è indubbiamente aumentata dopo la sua partecipazione al ‘Grande Fratello’ ed ora la sua carriera da influencer prosegue nel migliore dei modi. Spesso pubblica foto molto intriganti sul profilo Instagram, ma anche quotidiane in compagnia ad esempio delle amiche e colleghe Le Donatella e Paola Di Benedetto. Nonostante la sua stupefacente bellezza, la ragazza non appare quasi mai volgare e ciò è molto apprezzato dai ...

Giulia Salemi - più che un abito una seconda pelle. E quella posa… Tutti d’accordo : “Sei una bomba!” : La bellissima influencer Giulia Salemi, che nella sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’ si era innamorata perdutamente del modello tarantino Francesco Monte, è molto seguita ed attiva anche sui social network. Qui infatti registra la bellezza di ben un milione di follower. Ed ora ha estasiato Tutti con uno scatto davvero superlativo. La 26enne ex gieffina si è mostrata con addosso un mini dress di colore nero estremamente ...

Giulia Salemi innamorata dopo Francesco Monte? Le sue parole : Francesco Monte: Giulia Salemi ha trovato l’amore a Parigi? La smentita Giulia Salemi, dopo la fine della sua relazione con Francesco Monte, non ha mai più trovato un nuovo compagno. I fan però hanno sospettato che durante un recente viaggio a Parigi, la bella modella persiana abbia trovato l’amore. Il motivo? Giulia ha commentato la breve vacanza, affermando che nella capitale francese ha lasciato il cuore. I fan di Giulia hanno subito ...

Giulia Salemi ha trovato l’amore a Parigi? La modella fa chiarezza : la verità : Giulia Salemi è di nuovo innamorata? A Parigi ha trovato l’amore? Lei chiarisce e svela la verità Giulia Salemi, quante ne combina! Una cosa è sicuramente certa: con lei non ci si annoia mai. È un vero e proprio peperino. Ultimamente la modella italo – persiana ha ingranato la marcia. Prima di tutto ha iniziato […] L'articolo Giulia Salemi ha trovato l’amore a Parigi? La modella fa chiarezza: la verità proviene da Gossip ...

Francesco Monte a Verissimo parla di Giulia Salemi e della sua nuova fidanzata che è la sosia di Monica Bellucci : La nuova compagna di Francesco Monte sicuramente farà parlare molto di sé. Ha 33 anni, è di Molfetta, città di 70 mila abitanti in provincia di Bari, è bellissima tanto sa essere uguale a Monica Bellucci. Si chiama Isabella De Candia ed è una splendida modella dagli occhi enormi verdi e dai capelli castani. Francesco Monte ne è perdutamente innamorato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato del suo nuovo amore da Silvia Toffanin ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - a Verissimo la verità sull'addio : «Stavamo bene insieme - ma è mancava...» : Francesco Monte e la dichiarazione d'amore per Isabella De Candia: «E' il mio vero e unico amore». Francesco Monte si racconta, parlando della vita professionale e delle...

Francesco Monte/ "Non ho tradito Giulia Salemi - voci false! Isabella? Mi piace per.." : Francesco Monte, dopo l'avventura a Tale e Quale Show l'intervista a Verissimo: 'Ecco come mi vedo tra dieci anni', e su Isabella De Candia...

Verissimo - Francesco Monte finalmente vuota il sacco su Giulia Salemi : "Corna? Tutta la verità" : Francesco Monte, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, commenta il suo momento d'oro: "Sono felice e soddisfatto dell’esperienza a Tale e Quale Show. Mi fa piacere che sia arrivato quello che ho sempre cercato di dire e che veniva distratto dalle vicende della mia vita privata. Più di questo non po

Francesco Monte : «Giulia Salemi? Non l’ho mai tradita» : Francesco MonteFrancesco MonteFrancesco MonteFrancesco MonteFrancesco MonteFrancesco MonteFrancesco MonteFrancesco MonteFrancesco Monte«In amore va tutto bene, sono felicissimo». A parlare è Francesco Monte che, dopo l’ottima prova offerta nell’ultima edizione di Tale e Quale Show, rivela di essere sereno anche sul piano dei sentimenti. «La mia ragazza di chiama Isabella (De Candia, ndr) ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi 6 ...

Francesco Monte a Verissimo : "Non ho mai tradito Giulia Salemi. Ora sogno un bebè" : Andrà in onda questo pomeriggio, su Canale 5, la nuova puntata di Verissimo che, proprio oggi, tra i vari ospiti in studio vedrà anche Francesco Monte. Il ragazzo si è raccontato a Silvia Toffanin, tornando anche a parlare della sua relazione con Giulia Salemi, una delle sue relazioni più chiacchierate degli ultimi tempi. Le anticipazioni del programma ci fanno sapere che Francesco abbia ulteriormente ribadito di non aver mai tradito la bella ...

