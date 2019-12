Giro d’Italia 2020 | la Total Direct Energie rinuncia all’invito | le 3 wild card alle

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Lanon correrà ild’Italia. La compagine francese avrebbe avuto il diritto di partecipare alla prossima Corsa Rosa in virtù del nuovo regolamento della UCI che assegna dueprime due classificate della graduatoria Professional al termine di questa stagione. I transalpini sono al vertici della graduatoria ma hanno deciso dire all’invito come ammesso dal manager Jean-René Bernaudeau in un’intervista concessa a Cyclism’Actu. La ex Europcar non tornerà sulle strade del Bel Paese da cui manca dal 2014, la formazione di Niki Terpstra e Niccolò Bonifazio si concentrerà sul Tour de France e questo rifiuto permetterà a Mauro Vegni, direttore deld’Italia, di invitare tutte le tre squadre italiane Professional alla prossima Corsa Rosa: Androni-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè, Neri Sottoli-Selle Italia-KTM ...

OA_Sport : Giro d'Italia 2019, la Total Direct Energie rinuncia all'invito: le 3 wild card alle Professional italiane?