Giovannino abbandonato | per il medico era “meglio non sopravvivesse” Ora rischia

Bimbo malato e abbandonato a Torino : “Per Giovannino raccolti 12mila euro. È stabile” : Il piccolo Giovannino, il Bimbo nato ad agosto all'ospedale Sant'Anna di Torino e abbandonato dai genitori perché affetto da Ittiosi Arlecchino, è stabile: lo hanno confermato fonti ospedaliere a Fanpage.it su spinta di alcuni lettori che hanno anche partecipato attivamente alla raccolta fondi lanciata dal Comune. Il vicesindaco Schellino: "Al 19 novembre raccolti 12mila euro. Ora, cali il silenzio su questa storia".Continua a leggere

La storia di Giovannino abbandonato? Sui giornali vorrei leggere anche di chi ha accolto : La storia del piccolo Giovannino e del suo abbandono da parte dei genitori dopo aver scoperto la grave malattia di cui è affetto mi ha immediatamente richiamato alla mente due storie profondamente diverse. Il privilegio di rappresentare, in qualità di presidente di un’associazione di bambini disabili, migliaia di famiglie speciali mi ha consentito in 20 anni di conoscere famiglie straordinarie. I genitori di Maria Teresa – il nome è di ...

Genitori ‘infami’ per aver abbandonato Giovannino : ma chi li insulta ce la farebbe ad occuparsene? : I leoni da tastiera, contro i quali combattiamo una guerra senz’armi ormai da anni, non si sono smentiti nemmeno stavolta. Nemmeno di fronte ad un neonato. Nemmeno di fronte alla certa sofferenza di una coppia di Genitori che ha preso forse la decisione più difficile della propria vita: abbandonare quel bambino, tanto voluto, del quale occuparsi potrebbe essere per loro impossibile. O quasi. Immagine di repertorio Che questi due Genitori ...

Bimbo abbandonato - il medico Silvio Viale : “Per Giovannino una penosa gara di solidarietà” : Silvio Viale, ginecologo dell’ospedale Sant’Anna di Torino, ha parlato della vicenda di Giovannino, il bambino malato affetto da Ittiosi Arlecchino e abbandonato dopo la nascita dai genitori ai medici torinesi. Per il medico, che ha scritto un post su Facebook che ha scatenato polemiche, nessuno si è preso la briga di capirci qualcosa e nessuno sa a cosa sta andando incontro.Continua a leggere

Gara di solidarietà per adottare Giovannino - il bimbo malato abbandonato in ospedale dai genitori : Giovannino, un bambino di tre mesi affetto da Ittiosi Arlecchino, patologia così rara da colpire non più di un neonato su un milione, è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Torino, dove è stato "abbandonato" dai genitori. Il primario del reparto di ginecologia ed ostetricia: "La loro stata una scelta molto sofferta, dettata forse anche dalla paura delle spese da affrontare. Però gli hanno donato la vita, ora noi gli troveremo una ...

Nato malato e abbandonato : gara di solidarietà per Giovannino : Giovannino, così lo hanno chiamato in ospedale, ha 4 mesi. È Nato ad agosto al Sant’Anna di Torino e qui è ancora adesso. Non ha una casa a cui tornare perché i genitori hanno deciso di lasciarlo qui dove aver scoperto la sua malattia. Il piccolo, concepito con la fecondazione eterologa, ha l’Ittiosi Arlecchino. È una patologia rarissima, un caso su un milione di nati. Non può esporsi alla luce solare, ha gravi difficoltà ...

Bimbo abbandonato in ospedale a Torino : 10 richieste di adozione per Giovannino : Una vita in salita, quella del piccolo Giovannino. Nato a Torino con una malattia molto rara, al momento incurabile, è stato abbandonato in ospedale dai genitori. Ha superato indenne le prime, insidiose, settimane di vita, “quando era altissimo il rischio di infezioni e sepsi. E ora, dopo che la sua storia è stata resa nota dalla stampa, abbiamo ricevuto già una decina di chiamate da parte di famiglie in tutta Italia che vorrebbero ...

Ha l'Ittiosi Arlecchino - gara di solidarietà per adottare Giovannino - abbandonato a 4 mesi in ospedale : È stato abbandonato subito dopo la nascita, avvenuta tramite fecondazione assistita, quando i suoi genitori hanno scoperto che era affetto da una rarissima e al momento incurabile patologia...