Giovani talenti della fisica in visita all’Aquila

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L'Aquila - I prossimi 5 e 6 dicembre 40 promessefaranno, per incontrare i fisici del GSSI-Gran Sasso Science Institute e dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso-INFN e conoscere le loro attività di ricerca. L’occasione del loro soggiorno è la quarta edizione del Particle and Astroparticle Physics Autumn Program, un’iniziativa rivolta a studenti didelle particelle e astroparticelle, laureandi in università italiane ed estere. L’evento è organizzato dall’AISF-Associazione Italiana Studenti di, una rete nazionale difisici che conta oltre 1400 membri e 19 comitati locali in tutta Italia, in collaborazione con la IAPS-International Association of Physics Students. Il 5 dicembre Ivan De Mitri, professore diSperimentale presso il Gran Sasso Science Institute, terrà un seminario sulle attività di ...

