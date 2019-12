Giornata Mondiale Suolo | ricerca ENEA-CNR per ridurre il rischio contaminazione

Giornata Mondiale del disabile : evviva l’ipocrisia al potere! : Una dei più colossali esercizi di retorica collettiva che il mondo della politica italiana periodicamente allestisce è rappresentato dalle celebrazioni della Giornata internazionale della disabilità. Come scriveva il mio compianto concittadino Antonio de Curtis, in arte Totò, nella sua poesia più nota ‘A livella, “ognuno ll’adda fà chesta crianza; ognuno adda tené chistu penziero”. Come il 2 novembre per il maestro della risata, il 3 ...

Giornata Mondiale disabilità - Conte : “Da gennaio istituiremo ufficio permanente a Palazzo Chigi” : Un ufficio permanente dedicato alle persone con disabilità, direttamente dentro Palazzo Chigi, sotto il coordinamento del presidente del Consiglio. È la nuova misura annunciata da Giuseppe Conte durante l’incontro con le Federazioni che rappresentano le persone disabili, Fish e Fand, in occasione della Giornata mondiale della disabilità. “Con il nuovo esecutivo abbiamo mantenuto, come richiesto esplicitamente, presso il presidente ...

Giornata Mondiale disabilità - il capitano azzurro di powerchair hockey : “Dai musei ai bus - la società non è ancora pronta per i nostri diritti” : In Italia vivono circa 5 milioni di persone con disabilità motoria, sensoriale, intellettiva, con deficit di comportamento o non autosufficiente. Nel mondo i disabili sono almeno 650 milioni e rappresentano circa il 10% dell’intera popolazione. Un disabile su tre in Italia vive da solo e oltre il 20% afferma di aver bisogno di assistenza personale. Per ricordare a tutti l’esistenza di queste persone, rivendicarne i diritti e sottolineare ...

Giornata Mondiale del disabile - l’esigenza della sessualità è un diritto di tutti : Di sesso si parla spesso, ma non sempre nel modo giusto e rispettoso di tutti. Infatti, quando si associa alla sessualità la condizione di disabilità, si iniziano a fare i conti coi pregiudizi, gli stereotipi e i limiti, sia interiori che posti dalla società, scaturiti da questo accostamento. Si tende a credere che le persone disabili non possano godere della possibilità di avere una vita sessuale e di beneficiare dell’attività sessuale al pari ...

Giornata Mondiale contro l’AIDS : oggi accensione straordinaria delle luci al Colosseo : In occasione della Giornata mondiale della lotta contro l’Aids, che ricorre oggi domenica 1 dicembre, il Ministro della Salute Roberto Speranza accenderà alle ore 17:30 le luci dell’illuminazione straordinaria prevista per il Colosseo. L'articolo Giornata mondiale contro l’AIDS: oggi accensione straordinaria delle luci al Colosseo sembra essere il primo su Meteo Web.

Il primo dicembre è la Giornata Mondiale contro l’Aids. E quest’anno ci porta due buone notizie : La giornata mondiale di lotta all’Aids quest’anno ci consegna due buone notizie. Il 12 novembre si è svolta una consensus conference tra rappresentanti della comunità scientifica, tra le quali la Simit, Società italiana di malattie infettive e tropicali, l’Icar, l’Italian conference on Aids and antiviral research e varie associazioni tra cui la Lila, la Lega italiana per la lotta contro l’Aids, nella quale è stato definitivamente confermato, in ...

Giornata Mondiale contro l’Hiv : in calo le nuove diagnosi in Italia nel 2018 : Il trend delle nuove diagnosi di infezione da HIV nel nostro Paese segna un significativo calo: nel 2018 sono state 2.847 (circa -20% rispetto al 2017, -30% negli ultimi 10 anni). Questo costituisce certamente un dato positivo anche se resta viva l’attenzione sul fenomeno delle diagnosi tardive, ovvero delle diagnosi che avvengono a distanza di anni dal momento del contagio, che nel 2018 hanno rappresentato una quota rilevante delle nuove ...

Aids - domani 1 dicembre si celebra la Giornata Mondiale : Giornata Mondiale contro Aids, domani 1 dicembre a Roma il Colosseo si illumina di rosso, colore simbolo della lotta contro l’Aids.

Giornata Mondiale contro l’AIDS - 4 fra le serie tv più costruttive sulla vita con l’HIV : Celebrare delle giornate mondiali non ristabilisce i torti subiti, non cancella le cattive azioni né rettifica i mali della storia, ma aiuta a tenere alta l'attenzione su temi di cui spesso non ci si cura abbastanza. E così il 1° dicembre di ogni anno la Giornata mondiale contro l'AIDS prova a smuovere le coscienze sull'epidemia causata dal virus HIV. Nonostante i progressi farmacologici e una maggiore conoscenza della questione, l'AIDS e la ...

Volley - SuperLea 2019-2020 : decima Giornata. Trento-Perugia - che big match! Civitanova al Mondiale - Modena vuole vincere : Domenica 1° dicembre andrà in scena la decima giornata della SuperLega 2019-2020 di Volley maschile ma contemporaneamente si giocherà anche un imperdibile Trento-Perugia, anticipo del tredicesimo turno che si completerà poi il 22 dicembre. Il calendario del girone d’andata è stato totalmente scombussolato per permettere a Civitanova di partecipare al Mondiale per Club, la Lube non scenderà in campo nel fine settimana perché nel frattempo è ...

Aids : per la Giornata Mondiale la Croce Rossa porta la prevenzione tra la gente : Test gratuiti HIV e Sifilide, distribuzione condom, dialogo e incontro per sensibilizzare a stili di vita sani Domenica 1 dicembre, in occasione della giornata mondiale contro l’Aids, la Croce Rossa Italiana scende nelle strade, da Milano a Roma e Napoli, per parlare con i cittadini, fare prevenzione, eseguire test rapidi e sensibilizzare soprattutto i giovani ai corretti stili di vita. Dopo il successo dell’anno scorso con oltre 2mila test ...

AIDS - Giornata Mondiale : il San Raffaele di Milano in prima linea : Il 1 dicembre si celebra la Giornata Mondiale contro l’AIDS. Per l’occasione l’Irccs ospedale San Raffaele e l’università Vita-Salute San Raffaele di Milano organizzano per lunedì 2 dicembre una conferenza di aggiornamento per medici, ricercatori e personale sanitario. “Sarà un’opportunità per fare il punto sulla diffusione dell’epidemia, l’avanzamento delle nostre conoscenze sul virus e lo ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : nona Giornata. Civitanova all’ultima fatica prima del Mondiale - Modena riposa - Trento deve rialzarsi : La SuperLega 2019-2020 è pronta per affrontare il terzo turno infrasettimanale consecutivo, non c’è tregua per il massimo campionato italiano di Volley maschile che continua a scendere in campo ogni tre giorni e che regalerà nuove grandi emozioni tra mercoledì 27 e giovedì 28 novembre con la nona giornata. Si tratta di un turno molto importante perché Modena, seconda in classifica e reduce dalla vittoria nel big-match contro Trento, ...

Sky Sport Mondiale Beach Soccer (diretta) 3a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Organizzato dalla FIFA, è partita in Paraguay la decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup. Saranno 32 i match in totale, tutti in programma nella capitale Asuncion; 16 le nazioni rappresentate, suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno. La prima...