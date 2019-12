Giorgia Meloni | sondaggi alla mano | qual è il segreto del botto di Fratelli d' Italia

Che problemi ha Giorgia Meloni con “Bella ciao”? : È sopraffatta dallo stupore la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: impegnata nella sua frenetica attività di rovistare nei cassonetti per trovare qualche notizia ghiotta da lanciare in pasto ai suoi oggi si è indignata per avere trovato un video in cui i commissari europei intonano "Bella ciao". «Commissari europei intonano “Bella Ciao”. Solo io reputo scandaloso questo ridicolo teatrino da parte delle più alte istituzioni europee? Non ...

Giorgia Meloni non viene presa sul serio da nessuno. Chissà perché : Giorgia Meloni è il politico italiano più sottovalutato. Continua a essere trattata come una mascotte, anche se Fratelli d’Italia è ormai arrivato al 10 per cento. Ha un programma di estrema destra ma viene percepita come una concreta, pragmatica amministratrice del territorio, anche se nella sua carriera non ci sono esperienze di governo (con l’eccezione trascurabile del ministero della Gioventù ai tempi di Berlusconi). Ma Giorgia Meloni punta ...

Alessandra Ghisleri - sondaggi : "Il messaggio di Giorgia Meloni e Matteo Salvini premia perché è molto chiaro" : Alessandra Ghisleri, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, analizza i risultati degli ultimi sondaggi alla luce della discussione politica sul Mes: "Il messaggio di Giorgia Meloni e Matteo Salvini è stato molto semplice e chiaro per i cittadini, non aiuta elettoralmente i partiti di govern

Vittorio Feltri : "Giorgia Meloni è una forza della natura - i suoi interventi sono puntuali e irresistibili" : Vittorio Feltri commenta così la risposta della leader di Fratelli d'Italia a Giuseppe Conte in Aula, dopo l'accusa da parte del premier di aver diffuso notizie false: "Giorgia Meloni è una forza della natura, i suoi interventi sono puntuali e irresistibili", scrive il direttore di Libero in un post

Sondaggio : Giorgia Meloni supera Salvini : Giorgia Meloni supera Matteo Salvini, Renzi crolla. Un Sondaggio Ipsos, realizzato per il Corriere della Sera, racconta il clamoroso sorpasso. Tra i partiti, sempre in testa la Lega mentre Fratelli d’Italia supera per la prima volta il 10%. Giorgia Meloni mette la freccia e supera di slancio Matteo Salvini, attestandosi al secondo posto nella graduatoria […] L'articolo Sondaggio: Giorgia Meloni supera Salvini proviene da ...

Le sciarpe da stadio di Giorgia Meloni : “Difendiamo Dio, Patria e famiglia”, c’era scritto su una sciarpa mostrata da Giorgia Meloni ieri in un auditorium di Bologna; una sciarpa da stadio, su cui non avrebbe sfigurato una dichiarazione di tifo cumulativa quale “Forza Milan, Guzzi e Alfa Romeo” (come nella canzone di Claudio Sanfilippo).

Valeria Meloni sovranista : "Giorgia Meloni? La sogno premier" : Ormai solo una diva ci può salvare. Dopo aver avuto tecnici, comici e avvocaticchi in politica, sarebbe il caso di puntare su una showgirl. E sognare di avere, come prima donna presidente della Repubblica, una primadonna dello spettacolo. È perciò non tanto un gioco surreale ma uno scenario auspicab

“Mi chiamo Giorgia Meloni e sono presa di mira per il nome” – VIDEO : In un VIDEO, una ragazza, omonima della leader di Fratelli d’Italia, si sfoga: “Mi chiamo Giorgia Meloni e sono presa di mira per il nome”. Spesso, quando si parla di hater in politica, si tende a fare riferimento a elettori di area di centrodestra, che quotidianamente bersagliano l’avversario politico di turno. In realtà, c’è una […] L'articolo “Mi chiamo Giorgia Meloni e sono presa di mira per il ...

Mes - Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte : "Dopo 44 minuti di chiacchiere si è contraddetto" : Giorgia Meloni asfalta Giuseppe Conte e il suo governo sul Mes. Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) spacca il governo e la politica. Dopo l'intervento di Conte, che ha criticato apertamente sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni, la parola passa alla presidente di Fratelli d'Italia, che non si è

Il falso video di Giorgia Meloni attaccata e insultata da una presunta migrante mentre viene intervistata : Circola un video, pubblicato il primo dicembre 2019, in cui Giorgia Meloni verrebbe attaccata e insultata da una presunta migrante mentre si fa intervistare da TG2 motori a bordo di un auto. Le reazioni al video sono le solite da parte di chi ci crede: Nico: «Chi è quella pazza sparategli»Donatella: «Giorgia Meloni l ha ignorata… Mi auguro che la prossima demente venga fermata… Due calci nel culo prima»Giovanni: «Questa e una ...

Giorgia Meloni : "Conte è diventato statista in Ue svendendo l'Italia" : “Presidente Conte, lei si è presentato come avvocato del popolo. Non le consentiremo di diventare il curatore fallimentare degli italiani. la manderemo a casa prima”. Duro intervento alla Camera di Giorgia Meloni sulla riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), da cui “l’Italia ha tutto da perdere”. Meloni insiste sul punto del tradimento di Giuseppe Conte: “Presidente Conte, se non ...

Giorgia Meloni : "Conte ha svenduto l'Italia e in Ue è diventato uno statista" : “Presidente Conte, lei si è presentato come avvocato del popolo. Non le consentiremo di diventare il curatore fallimentare degli italiani. la manderemo a casa prima”. Duro intervento alla Camera di Giorgia Meloni sulla riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), da cui “l’Italia ha tutto da perdere”. Meloni insiste sul punto del tradimento di Giuseppe Conte: “Presidente Conte, se non ...

Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni : "Mi stupisco del suo comportamento". Lei reagisce - è bagarre in aula : bagarre alla Camera dopo l'attacco di Giuseppe Conte in aula durante il suo intervento sul Mes. "Pur di attaccare la mia persona e il governo non ci si è fatti scrupolo (e mi sono sorpreso, se posso dirlo, non della condotta del senatore Salvini, la cui disinvoltura a restituire la verità e la cui r

Bagno di folla a Bologna per la Meloni. Giorgia fa le prove da premier in casa del "nemico" : Bagno di folla per Giorgia Meloni, intervenuta domenica 1 dicembre, alla manifestazione organizzata dal gruppo di FdI al Senato dal titolo "L’Italia che pensa in grande. Imprese, lavoro. infrastrutture. L’altra manovra possibile" che si è svolta a Bologna. Durante la mattinata i rappresentanti di al