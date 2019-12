ilfogliettone

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Minacciata piu' volte di distruzione nella sua storia millenaria, oggi oggetto di un costante e impegnativo flusso di visitatori, la Basilica deldisi avvia ad essere sottoposta all'ultima fase del suo definitivo. Unche vedra' una imponente partecipazione italiana. La notizia, data dall'Osservatore Romano, segue la firma di un accordo quadro tra Custodia francescana di Terra Santa e la Fondazione Centro per la Conservazione ed ildei Beni Culturali "La Venaria Reale" di Torino, per avviare il processo che portera' nei prossimi anni a porre in atto interventi volti a consolidare le fondazioni dell'Edicola e del pavimento della Basilica. Il progetto verra' condotto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Antichita' dell'Universita' "La Sapienza" di Roma. Alle due istituzioni Accademiche - riferiscono i media ...

ilfogliettone : Gerusalemme, presto il restauro completo del Santo Sepolcro - -