Gentiloni: Mes, Italia non penalizzata

"E' questo il momento giusto per fare passi avanti sul Mes e sull'Unione bancaria" perché non ci sono crisi in corso.Così il commissario agli Affari economici,prima dell'Eurogruppo. E sul Mes dice: i cambiamenti che sono stati concordati in linea generale già nel giugno scorso "non penalizzano nessun Paese, quindi neanche l'". "Si tratta di introdurre nel sistema un nuovo ombrello protettivo aggiuntivo in caso di crisi bancaria di livello particolarmente acuto"."Non capisco perché questo dovrebbe danneggiare l'".(Di mercoledì 4 dicembre 2019)