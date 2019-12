Genova | precipita da quinto piano | morta bambina di 3 anni

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Giorgia Baroncini La piccola sarebbe caduta sporgendosi da una finestra almentre si trovava in casa da sola. Inutili i tentativi di rianimarla Èta dalla finestra di casa aldi un vecchio palazzo ed èpoco dopo. La vittima è unadi treoriginaria del Bangladesh. La piccola è deceduta questo pomeriggio dopo essere caduta da una finestra della sua abitazione in vico San Marcellino, nel centro storico di. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 che hanno provato a rianimare la. Ma, come spiega il Secolo XIX, le sue condizioni erano così gravi che per lei non c'è stato nulla da fare: èpoco dopo. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per raccogliere le testimonianze dei genitori e dei vicini di casa al fine di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto oggi pomeriggio. La zona è stata ...

