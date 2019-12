Genova | dramma nel centro storico | bimba di 3 anni cade dalla finestra e muore

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Una tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi, 4 dicembre, a, precisamente in pienoin vico di San Marcellino. Stando a quanto si apprende, una bambina di soli 3originaria del Bangladesh è infatti cadutasua abitazione situata al quinto piano di una palazzina. Purtroppo per lei non vi è stato nulla da fare, in quanto erano troppo gravi le ferite e i traumi riportati. La dinamica delnon è ancora chiara con esattezza: la madre era da poco uscita da casa, quando all'improvviso ha visto la figlioletta arrampicarsi sull'infisso. Lei stessa si sarebbe accorta subito di quanto stava succedendo, ma il tutto è accaduto davvero in pochi istanti e quindi la piccola ha perso l'equilibrio ed è caduta nel vuoto....

