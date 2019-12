Genoa | Thiago Motta | «Contento del risultato | vincere non è mai facile» – VIDEO

Genoa-Ascoli - Thiago Motta analizza la partita e parla del rischio esonero : “Abbiamo dominato costruendo tante occasioni nel secondo tempo: abbiamo preso due gol in contropiede, ma siamo stati bravi a restare lucidi, a continuare ad attaccare per ribaltare il risultato. E’ una vittoria importante per noi, andare agli ottavi non e’ mai facile”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa Thiago Motta dopo il sofferto successo in Coppa Italia contro l’Ascoli. “Io a ...

Genoa - Thiago Motta : «Contento per gli ottavi. Futuro? Contano i risultati» : Thiago Motta, allenatore del Genoa, commenta la prestazione dei suoi contro l’Ascoli in Coppa Italia che è valsa la qualificazione agli ottavi Il Genoa batte 3-2 l’Ascoli e conquista un posto agli ottavi di finale della Coppa Italia. Ecco il commento di mister Thiago Motta ai microfoni di Rai Sport dopo il triplice fischio. «Abbiamo dominato la gara, abbiamo creato anche le occasioni da gol, in due ripartenze abbiamo preso due ...

Genoa - Pandev : «Thiago Motta a rischio? Ha bisogno di tempo» : Le parole di Pandev dopo il successo in Coppa Italia contro l’Ascoli sul Genoa e la posizione di mister Thiago Motta Goran Pandev, attaccante del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sfida vinta contro l’Ascoli in Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni del macedone. «E’ stata una gara complicata, si era anche messa male ma siamo riusciti a ribaltarla. Non è stato facile, ce l’abbiamo fatta. Siamo stati un ...

Coppa Italia - brivido Genoa : la squadra di Thiago Motta vince in rimonta ed il tecnico salva la panchina [FOTO] : Si è concluso un altro importante match valido per la Coppa Italia, nel primo match di giornata successo della Cremonese che ha avuto la meglio dell’Empoli, gli ospiti sempre più in crisi. Nel secondo match in campo il Genoa, la squadra di Thiago Motta non sta di certo attraversando un buon momento di forma ed i risultati non arrivano. Anche oggi tantissime difficoltà nella sfida contro l’Ascoli, squadra nettamente inferiore e ...

Genoa Torino : il 442 di Mazzarri mette in difficoltà Thiago Motta : Il 442 adottato da Mazzarri in Genoa-Torino ha funzionato in fase difensiva. I padroni di casa hanno sofferto in impostazione Nonostante la sterilità in fase offensiva, il Torino ha giocato una buona gara difensiva a Marassi, lontana dalle incertezze dei match precedenti. Il Genoa di Thiago Motta, una squadra molto brava a consolidare il possesso, ha sbattuto contro la pressione avversaria. Mazzarri ha schierato il Torino con una soluzione ad ...

Esonero Thiago Motta - i tifosi del Genoa chiedono il ritorno in panchina… : Esonero Thiago Motta – Si sta giocando la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, alle 18 si è giocata la sfida tra Genoa e Torino, successo esterno per la squadra di Walter Mazzarri grazie ad un gol nei minuti finali del difensore Bremer. Il Torino si risolleva in classifica nonostante una prestazione non entusiasmante dal punto di vista tecnico, momento sempre più difficile per il Genoa che si trova in piena zona ...

Genoa-Torino - Thiago Motta : “abbiamo preso gol nel momento migliore. La classifica non ci spaventa” : “Abbiamo cambiato qualcosa tra il primo e il secondo tempo e creato di più. Quando stavamo andando bene abbiamo preso il gol. Peccato, questo è il calcio. E’ una classifica scomoda ma non deve spaventare nessuno. Il tifo è molto unito, poi alla fine è normale essere tutti arrabbiati e i primi sono i giocatori. Abbiamo messo in difficoltà una squadra che era costruita per andare in Europa. Potevamo vincere la partita”. ...

Spal-Genoa - Thiago Motta non si accontenta : “potevamo vincerla. Sturaro? E’ un esempio per tutti” : L’allenatore del Genoa ha analizzato il pareggio ottenuto in casa della Spal, un punto che comunque non migliora la classifica dei rossoblù Un punto che non migliora la classifica del Genoa, ma una prestazione che soddisfa appieno Thiago Motta, felice per l’atteggiamento dei propri giocatori. Massimo Paolone/LaPresse Il match con la Spal termina 1-1, ma l’allenatore rossoblù preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno ai ...

Spal-Genoa - Thiago Motta : “abbiamo un grande portiere. Tutti i giocatori fanno parte dei miei piani” : Pareggio per il Genoa nella gara contro la Spal, che ha chiuso la tredicesima giornata di Serie A. A fine partita, Thiago Motta ha analizzato il tutto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore del Genoa. “Abbiamo un grande portiere. Come squadra abbiamo fatto contro la Spal molto bene, li abbiamo messi dietro, loro hanno cercato di ripartite in contropiede ma fino all’ultimo minuto noi abbiamo cercato di ...

Spal-Genoa - le formazioni ufficiali : rientra Di Francesco - sorprese per Thiago Motta : Spal-Genoa, le formazioni ufficiali – La tredicesima giornata di Serie A si chiude a Ferrara. In campo Spal e Genoa in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per la salvezza. La squadra di casa arriva da un periodo fortemente negativo e non trova il gol da 3 partite. Il bottino pieno manca addirittura dal 5 ottobre. Non se la passa meglio il Genoa. Il Grifone sembrava aver giovato dell’arrivo in panchina di Thiago ...

Genoa - capitan Criscito torna in campo : “difficile restare a guardare. Thiago Motta? Ha portato subito idee” : Il capitano del Genoa ha rivelato di essere pronto per tornare in campo, dopo essere rimasto ai box per un mese e mezzo Un mese e mezzo fuori per infortunio, un periodo lungo e complicato, nel corso del quale Mimmo Criscito ha lavorato duramente per rientrare il prima possibile per dare una mano ai propri compagni. Tano Pecoraro/LaPresse Il peggio adesso è passato, il capitano del Genoa dunque è pronto a riprendersi la fascia già dal ...

Genoa - Criscito : “Thiago Motta era mio compagno - è strano adesso chiamarlo mister” : “E’ stato un mese difficile, guardavo la squadra da fuori e avevo voglia di aiutarla ma purtroppo non era possibile. adesso sono pronto, mi sono allenato tanto e non vedo l’ora di rientrare in campo”. Sono le parole del difensore e capitano del Genoa Mimmo Criscito. “Quando c’è di mezzo un esonero è sempre un fallimento da parte di tutti. E’ un peccato perché il mister Andreazzoli ha dato il ...

Genoa - pesantissima perdita per Thiago Motta : brutto infortunio per Kouamé con la Costa d’Avorio : L’attaccante rossoblù si è infortunato durante il match contro il Sudafrica, valido per la Coppa d’Africa U23 Il Genoa finisce nei guai, il club rossoblù infatti deve fare i conti con il brutto infortunio di Christian Kouamé, per il quale si teme la rottura del legamento crociato. Infortunatosi nel corso del match tra Costa d’Avorio e Sudafrica, valido per la Coppa d’Africa U23, il giocatore classe ’97 è stato ...

Napoli-Genoa - Thiago Motta : “sono contentissimo per lo spirito di squadra. Allenare Pandev è un privilegio” : Un ottimo punto quello conquistato dal Genoa in trasferta contro il Napoli. I rossoblu hanno avuto anche diverse occasioni, specialmente nel secondo tempo, per portare a casa il bottino pieno. Al termine della gara Thiago Motta si è presentato ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’allenatore del Genoa. “Non so se è la nostra miglior partita, ma sono contentissimo per lo spirito di squadra che hanno mostrato i miei ...