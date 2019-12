Genoa Primavera | Chiappino | «C’è rammarico Esordio Rovella? Felicissimo» – VIDEO

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il tecnico del, Luca, commenta il pareggio contro i pari età della Juventus: le sue parole –(-Dal nostro inviato Alessio Eremita) Il tecnico del, Luca, commenta il pareggio contro la Juventus, arrivato con il risultato di 2-2. Ecco le sue parole sulla gara.– «Ilc’è perchè noi abbiamo seguito due gol su una punizione e mezza. Grandi situazioni da parte loro non ce ne sono state. Se c’era una squadra che meritasse la vittoria oggi eravamo noi. Abbiamo tenuto la Juventus sempre nella loro metà campo. Non mi è piaciuta la gestione dal 2-2 in avanti». Leggi su Calcionews24.com

