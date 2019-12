Gazzetta | in Serie A si vince più in trasferta che in casa

ilnapolista

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nelle partite inle squadre diA non sono più condotte dal pubblico alla vittoria. Il fattore campo conta, insomma, sempre meno. Lo scrive la, sulla base dei numeri in campionato. Solo il 52,3% dei punti sono conquistati in, contro il 47,7% dei punti che arrivano dalle trasferte. Non era mai successo da quando esistono i tre punti a partita. E’ una tendenza che va avanti da anni. Dal 1994-95 al 2013-14, non si era mai scesi sotto al 60%. L’Inter di Conte, ad esempio, ha vinto sette partite su sette in. In quelle giocate a San Siro, in altrettante partite, ha portato asolo 16 punti. Anche Brescia, Milan, Lecce, Torino e Atalanta registrano un trend più positivo fuori. L’Atalanta, ad esempio, è imbattuta inma ha subito in3 sconfitte. Il Lecce ha vinto solo fuori. Il Brescia ha conquistato al Rigamonti ...

