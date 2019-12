Galliani si racconta | Berlusconi | il Monza e il Milan Il retroscena su Istanbul e il

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Lunga ed interessante intervista quella concessa da Adrianoal Corriere dello Sport. Una vita al fianco di, per cui prova ammirazione, l’amore di infanzia verso il(di cui è dirigente proprio con l’ex patron rossonero) e i tanti successi con il. Di seguito qualche spaccato della chiacchierata.– “ha vissuto quattro vite: prima costruttore (negli anni ’70 ha costruitoo 2 mentre gli altri facevano condomini), poi editore, con le tv, poi ha investito nel calcio con la promessa (mantenuta) di vincere subito e poi politico”. IL– “Avevo 5 anni quando mia madre, l’ho persa a 15 anni, mi portò per la prima volta alla partita. Un suo parente, uno zio in seconda mi pare, era stato presidente. Fu amore a prima vista. Dal settembre ’75 all’85 ho fatto il ...