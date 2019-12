Fringe benefit - Ecco come cambia la tassa sulle auto aziendali

quattroruote

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il governo conferma in parte i principi emersi nelle scorse settimaneipotesi di modifica della disciplina fiscale dellein. Vediamo nel dettaglio le novità contenute nel maxiemendamento al disegno di legge di bilancio per il 2020, in discussione al Senato.Niente retroattività. Salta,previsto, la retroattività. La nuova disciplina si applicherà alleimmatricolate a decorrere dall1 gennaio 2020, concesse in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall1 luglio 2020: ciò significa che per applicare le disposizioni elencate di seguito dovranno ricorrere entrambe le condizioni.Quattro fasce dizione. La norma, poi, introduce una progressività in funzione delle emissioni di anidride carbonica e si inasprirà nel 2021 per le vetture con emissioni più alte. Solo per il 2020, in particolare, sono previste le seguenti ...

