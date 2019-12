Formula E | dal 2020-2021 diventa campionato del mondo ufficiale Fia

Formula E : arriva l’ufficialità - dal prossimo anno sarà campionato mondiale FIA : arriva una grande novità dopo la riunione avuta tra Federazione automobilistica internazionale e i membri del FIA World Motor Sport Council (WMSC): la Formula E varrà infatti come campionato mondiale FIA. L’accordo è stato finalizzato tra il fondatore e presidente di Formula E, Alejandro Agag, e il presidente della federazione, Jean Todt. Il tutto ovviamente a partire dalla prossima stagione, quella del 2020. Le parole di Todt, riportate ...

Formula E - Dal 2020 sarà Mondiale - come la F.1 e il Rally : A partire dalla prossima stagione, la Formula E avrà valenza di campionato Mondiale ed entrerà così di diritto nellolimpo del motorsport, insieme alla Formula 1, al WEC, al WRC e al RallyCross.Non è solo un cambio di denominazione. Il Consiglio Mondiale della FIA si è espresso a favore della certificazione Mondiale per la Formula E e oggi, nella sede di Place de la Concorda a Parigi, Jean Todt e Alejandro Agag rispettivamente presidente della ...

Dal 2020 la scuderia Toro Rosso di Formula 1 cambierà nome in Alpha Tauri : La Formula 1 ha confermato che a partire dal 2020 la scuderia Toro Rosso cambierà nome in Alpha Tauri, il marchio di moda di proprietà di Red Bull. La scuderia austriaca con base a Faenza e dipendenti italiani lascerà quindi

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 : Il pilota britannico della Mercedes, Lewis Hamilton, partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti. Nelle qualifiche di sabato, Hamilton ha registrato il

Formula Uno - spunta l’idea Mugello a partire dal 2025 : Il calendario della Fomula Uno non manca mai di rinnovarsi periodicamente ma, inaspettatamente, potrebbe perdere una delle tappe a cui gli appassionati italiani tengono maggiormente: la gara di Monza. Proprio quest’anno, la tappa italiana ha rappresentato un momento di festa per la Ferrari, che è tornata a vincere qui dopo ben nove anni con Charles […] L'articolo Formula Uno, spunta l’idea Mugello a partire dal 2025 è stato ...

Dalla Formula 1 alla MotoGp - Zanardi svela : “stimo Hamilton - Vettel non ha la dote della misura. Marquez? Non ha rivali” : Il pilota italiano e campione paralimpico di handbike ha parlato di Formula 1 e MotoGp, esprimendo il proprio punto di vista su entrambe le categorie E’ volato fino in Giappone per sentire sulla propria pelle l’adrenalina che solo la velocità sa regalare, partecipando all’evento Super GT x Dtm Dream Race, la (doppia) ‘gara dei sogni’ svoltasi ieri al Fuji. LaPresse Alex Zanardi ha preso il via al volante di ...

Tennis - dalla edizione 2020 della Coppa Davis cambieranno gli orari di gioco - ma rimarrà la Formula a gironi : Oggi, con la finale tra i padroni di casa della Spagna ed il Canada si andrà a chiudere la dibattutissima edizione 2019 della Coppa Davis di Tennis. La formula a gironi, il programma particolarmente compresso e soprattutto gli orari degli incontri giunti fino a quasi all’alba, hanno portato alla deflagrazione di molteplici discussioni tra addetti ai lavori, e non. Gli organizzatori dell’evento sono i primi a sapere che, in vista del ...

F1 - Vettel : “Hulkenberg fuori dalla Formula1? È l’esempio che alcune cose stanno andando male” : Nelle ultime settimane ha preso sempre più piede l’ipotesi che Nico Hulkenberg possa lasciare la Formula 1. Il pilota della Renault è in scadenza di contratto e molto probabilmente non ci sarà alcun rinnovo con la scuderia francese. Il tedesco sperava di trovare un altro volante libero per la prossima stagione. Si era parlato dell’ipotesi Alfa Romeo che è definitivamente tramontata con la conferma di Antonio Giovinazzi. Sulla ...

Formula 1 - Ralf Schumacher avverte Vettel : “stia bene attento - perché potrebbe ricevere una sorpresa dalla Ferrari” : Il fratello del Kaiser ha commentato quanto accaduto a Interlagos tra Vettel e Leclerc, avvertendo il tedesco in vista del suo futuro Il futuro di Sebastian Vettel in Ferrari non è più così saldo come un tempo, ne è convinto Ralf Schumacher che non ha nascosto di attendersi delle sorprese a Maranello. Photo4/LaPresse Quanto accaduto a Interlagos ha fatto senza dubbio infuriare i vertici del Cavallino, motivo per il quale ci saranno dei ...

Formula 1 – Dal pagamento di una clausola al cambio di nome : il futuro del Gp del Brasile : Contrattazioni fra lo Stato di San Paolo e la F1 per il futuro del Gp del Brasile: possibile il pagamento di una clausola e il cambio di nome in vista delle prossime edizioni Neanche il tempo di concludere la gara che l’attenzione si sposta dalla pista alla scrivania. Sul tavolo delle contrattazioni c’è il futuro del Gp del Brasile che verrà fuori dagli accordi che Joao Doria (governatore dello Stato di San Paolo) e il duo Chase Carey (CEO ...

Formula 1 – Ecclestone difende la Ferrari dalle accuse di Verstappen : “forse sono solo stati più abili” : Bernie Ecclestone, il sesto titolo di Lewis Hamilton e le accuse di Verstappen alla Ferrari: le parole dell’ex patron del Circus La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: si corre oggi in Brasile, infatti, il penultimo Gp della stagione. Verstappen partirà dalla pole position, seguito da Vettel e Hamilton, mentre Leclerc, che ha chiuso al quarto posto le qualifiche di ieri ad Interlagos, partirà dalla 14ª posizione a ...

Formula 1 – Dal messaggio di Alonso alla questione rinnovo - Hamilton svela : “che gioia le parole di Fernando. Se la Mercedes…” : Lewis Hamilton svela i messaggi di congratulazioni di Fernando Alonso e Ron Dennis, aprendo poi ad un tranquillo rinnovo con la Mercedes In quel di Austin, Lewis Hamilton si è laureato nuovamente campione del mondo di F1 vincendo il sesto titolo della sua straodinaria carriera. Il campione britannico, fra i tanti messaggi di congratulazioni ricevuti, ha svelato di aver particolarmente apprezzato quelli di Fernando Alonso, suo ex compagno e ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Ross Brawn : il futuro di Hamilton lontano dalla Mercedes : Il dirigente di Liberty Media ha parlato del futuro di Hamilton che, nel 2021, potrebbe cambiare team lasciando la Mercedes Sei titoli mondiali già in tasca e nessuna voglia di fermarsi, magari provando a raggiungere la vetta solitaria in mano adesso a Michael Schumacher. Lewis Hamilton sogna in grande, mettendo gli occhi su quel settimo iride che lo renderebbe definitivamente leggenda. Photo4/LaPresse La prima occasione certamente proverà ...

Formula 1 - Verstappen torna a pungere Hamilton : “ognuno dipende dalla macchina che guida” : Il pilota olandese è tornato a parlare del collega britannico, lanciandogli l’ennesima frecciatina della stagione Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno raggiunto una specie di tregua armata, in caso di contatti in pista o situazioni borderline, tutto verrà risolto in privato. Lapresse Qualcosa però deve essere sfuggito all’olandese, che è tornato a pungere il campione del mondo, lanciandogli l’ennesima frecciatina: ...