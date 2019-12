Foibe | docenti comunisti contro l' assessore patriota | Non puoi dare

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Elena Barlozzari La denuncia dell'all'Ambiente della Regione Friuli-Venezia Giulia: "Attaccato da un gruppo diperché ho ricordato loro delle" Alla fine Fabio Scoccimarro,all’Ambiente della Regione Friuli-Venezia Giulia, non ha potuto fare a meno di intervenire. Siamo a Trieste, nel bel mezzo di un convegno sul Novecento, un secolo – come recita la locandina – “in bilico tra fragori di guerra e tentativi di pace”. Ci sono più di 300 studenti in platea: italiani, austriaci e croati di lingua italiana. Tutti riuniti a poche centinaia di chilometri dalle trincee del Carso dove i loro nonni si sono combattuti. Scoccimarro è appena intervenuto con una riflessione scomoda: “Ho ricordato ai ragazzi che la storia va conosciuta a trecentosessanta gradi, soprattutto nelle nostre terre, e che purtroppo non sempre iraccontano le cose come ...

Uomodellospazi1 : RT @periodosabbatic: @SkyTG24 Bravo e ben fatto. Voglio vedere se fa lo stesso ragionamento anche nei confronti di quei docenti negazionist… - periodosabbatic : @SkyTG24 Bravo e ben fatto. Voglio vedere se fa lo stesso ragionamento anche nei confronti di quei docenti negazionisti delle foibe. -