Flop per la fiction Il processo | Mediaset decide la cancellazione

Il Processo fa Flop su Canale5 e cambia la programmazione : chiusura anticipata per la fiction con Vittoria Puccini : Il Processo fa flop su Canale5 e Mediaset decide di cambiare la programmazione lasciando tutti senza parole. Non c'è verso che le cose possano migliorare in casa del Biscione quando si parla di serie tv e quando accade che si prova a fare qualcosa di diverso il pubblico sembra ormai ancorato e focalizzato sul trash e sui reality. Purtroppo anni di incuria nella serialità non permettono di avere risultati celeri nel cambiamento e la prova sta in ...

Predizioni astrali 15° turno di Serie A : probabile goal per Gagliardini - De Paul 'Flop' : Il 15° turno di Serie A aprirà i battenti tra il 6 e l'8 dicembre 2019 e qui di seguito andremo ad analizzare come gli Astri influenzeranno questa giornata di campionato. In questo turno troviamo la Luna viaggiare dall'Ariete al Toro, dove staziona Urano, mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole permarrà in Sagittario come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. Infine Marte e Mercurio sosteranno ...

Oltre la Soglia cambia programmazione per le ultime due puntate : colpa del Flop di ascolti? : Oltre la Soglia fatica (e non poco) a raggiungere dei buoni ascolti. Così Mediaset corre ai ripari: la nuova serie di Canale5 con Gabriella Pession cambia programmazione, e dal mercoledì passa alla domenica sera. Stando a quanto riferisce TV Blog, lo slittamento è dovuto al debutto della seconda edizione di All Together Now, in onda da mercoledì 4 dicembre. Per evitare una sospensione della serie, soprattutto quando manca poco al gran ...

Previsioni astrologiche 4 dicembre : Scorpione intraprendente - umore 'Flop' per Gemelli : Mercoledì 4 dicembre troviamo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci, mentre il Sole transiterà nel segno del Sagittario. Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Marte e Mercurio rimarranno stabili in Scorpione. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Urano permarrà in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Cancro, meno rosee per Gemelli e Acquario. umore 'flop' per ...

Referendum per separare Venezia e Mestre : è Flop. Alle 19 ha votato meno del 19% - raggiungere il quorum è impresa impossibile : Il Referendum per separare Mestre e Venezia non sfonda. Anzi fa flop in modo piuttosto clamoroso. Il rischio che non si raggiunga il quorum del 50 per cento dei votanti, per renderlo valido, è ormai quasi una certezza. Alle 19, ovvero quattro ore prima della chiusura dei seggi in centro storico, sulle isole e in terraferma, l’affluenza ha fatto registrare un 18,64 per cento, pari a 38.513 votanti. Troppo poco per pensare che nelle ore ...

Previsioni astrologiche sul 14° turno di Serie A : Szczesny Flop - possibile goal per Pulgar : Il 14° turno di Serie A aprirà i battenti giorno 30 novembre 2019 sino al 2 dicembre e qui di seguito andremo ad analizzare come i Pianeti influenzeranno la giornata calcistica. L'Oroscopo di questo turno vede Venere, Plutone e Saturno stazionare in Capricorno mentre Giove ed il Sole saranno nell'orbita del Sagittario. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione come Nettuno sui gradi dei Pesci. Infine Urano continuerà nell'orbita del Toro, nel ...

Previsioni astrologiche 27 novembre : viaggi per Sagittario - umore 'Flop' per Scorpione : Mercoledì 27 novembre 2019, la Luna, il Sole e Giove stazioneranno nel Sagittario mentre Plutone, Saturno e Venere si troveranno sui gradi del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione come Nettuno nell'orbita dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro, nel frattempo Urano proseguirà il domicilio nel segno del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Leone, meno rosee per Cancro e ...

Motori – Vetri rotti e brutta figura in mondovisione : altro che Flop! Boom di ordini per il pickup della Tesla [GALLERY] : I Vetri in frantumi non spaventano gli appassionati: Boom di ordini per il nuovo pickup elettrico della Tesla E’ stato svelato qualche giorno fa il nuovo pickup elettrico della Tesla: una presentazione in tutto stile americano, quella organizzata da Elon Musk per il suo nuovo Cybertruck. Realizzato in acciaio inossidabile, la nuova creatura Tesla parte da un prezzo di 39.900$ e nonostante il flop della presentazione ha già riscosso ...

Pagelle Atalanta Juventus : bene De Ligt - super Higuain. Due i Flop : Pagelle Atalanta Juventus – Termina 1-3 l’incontro del Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus. I bianconeri riescono a scardinare la retroguardia orobica di Gasperini. Sarri fa entrare Ramsey al posto di Bernardeschi (costretto a dare forfait a partita in corso), ma l’Atalanta riesce a rendersi più volte pericolosa ed a passare in vantaggio. Bianco capaci però di ribaltare completamente la partita. Decisivi Higuain e De Ligt ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 novembre 2019. La serata per il Bambino Gesù al 15.9%. Flop Oltre la Soglia (8.9%) - superata da Chi l’ha Visto (11.8%) e tallonata da Italia1 (8.1%). Bignardi 1.8% : Amadeus - Una serata di Stelle per il Bambino Gesù Nella serata di ieri, su Rai1 Una serata di Stelle per il Bambino Gesù ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Iron Man ha intrattenuto ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Brescia Flop - a Lubiana la Leonessa perde partita e vantaggio negli scontri diretti : Serata da dimenticare per la Germani Brescia, che all’Arena Stozice si arrende al Cedevita Olimpija Lubiana con il punteggio di 73-62. Una partita giocata male dai lombardi, che negli ultimi secondi di gara aggiungono al danno anche la beffa: nel tentativo di recuperare il match, infatti, finiscono col regalare una vittoria ancora più larga agli sloveni, che ottengono anche il prezioso vantaggio negli scontri diretti (all’andata lo ...

L’uscita di Google Stadia è un Flop? Il parere degli esperti : Cade oggi, 19 novembre, la data di uscita di Google Stadia. Un giorno particolarmente importante non solo per la compagnia di Mountain View, ma anche per l'intero settore videoludico. Big G ha infatti avviato il suo attacco al mondo del gaming, cercando di ridefinirne in parte la forma con una piattaforma che abbandona il supporto fisico per abbracciare il gioco in streaming sfruttando la tecnologia cloud. Questo significa offrire agli utenti i ...

Previsioni astrologiche 19 novembre : flirt per Ariete - finanze 'Flop' per Vergine : Martedì 19 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Leone mentre Mercurio, Marte ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Giove assieme a Venere nel Sagittario ed Urano in Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli ad Ariete e Sagittario, meno rosee, invece, per Acquario e Vergine. Tensioni ...