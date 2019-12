Fiorentina | Pulgar e gli inserimenti delle mezzali

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Montella chiede moltie alleper aumentare la pericolosità della. Il gol però fatica ad arrivare Montella si trova in un periodo estremamente complicato. Da un punto di vista tattico, è evidente come lanon riesca a tradurre la supremazia di gioco in gol realizzati. Nonostante larghe fasi di dominio contro il Lecce, si è sbagliato molto sottoporta, soprattutto con Vlahovic. Per dare più pericolosità alla, Montella chiede moltialle sue, ossiae Castrovilli. Un esempio nella slide sopra, col cileno pronto a raccogliere il cross. Il gol però non è arrivato. Leggi su Calcionews24.com

