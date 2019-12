Fiorentina | nuovo incontro tra Commisso ed Enrico Chiesa | le ultime

Calciomercato - valzer di panchine : nome nuovo per l’Inter - doppio assalto della Fiorentina e Zajc torna in Italia : Manca sempre meno all’inizio della nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze continuano ad operare sul fronte Calciomercato, nelle ultime ore importanti novità che riguardano i club di Serie A e non solo. WEST HAM – Sono ore calde per le panchine in Inghilterra. La posizione di Manuel Pellegrini al West Ham è sempre più in ...

Fiorentina - un nuovo progetto per il restyling del Franchi : C’è un nuovo progetto di restyling per lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Un giardino pensile sopra le Fiesole e la Ferrovia; sulle nuove gradinate una copertura fatta di leggerissimi pannelli solari, oltre 30 mila metri quadri di spazi commerciali e un asilo per far divertire i bambini. Lo scrive “La Nazione”, spiegando che ristrutturare […] L'articolo Fiorentina, un nuovo progetto per il restyling del Franchi è stato realizzato da ...

Fiorentina - definito l’acquisto dei terreni per il nuovo centro sportivo : nuovo centro sportivo Fiorentina – La Fiorentina ha comunicato di aver definito l’acquisto dei terreni sui quali sorgerà il nuovo centro sportivo del club toscano a Bagno Ripoli. La società ha reso noto il buon esito dell’operazione attraverso il proprio sito internet ufficiale. «Si è completato oggi – si legge in una nota – il […] L'articolo Fiorentina, definito l’acquisto dei terreni per il nuovo centro sportivo è stato realizzato ...

Stadio Fiorentina - il Comune approva : vendita area Mercafir su cui sorgerà nuovo impianto : Il Comune di Firenze ha deciso di mettere in vendita il comparto sud dell’area Mercafir, il mercato ortofrutticolo a Novoli, per favorire la costruzione del futuro Stadio della Fiorentina, che potrà essere di proprietà privata. L’obiettivo della decisione odierna, spiega il Comune, “è rendere possibile l’ipotesi di realizzare uno Stadio di proprietà privata, sempre di interesse pubblico, accelerando i tempi e senza ...