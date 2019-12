Festival di Sanremo 2020 | Lady Gaga non ci sarà

trendit

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Manca pochissimo alla 70esima edizione deldie già nei mesi precedenti erano venute fuori voci di corridoio, secondo le quali il prossimo direttore artistico, Amadeus, fosse in trattativa per avere sul palco sua maestà la regina del pop. Se Amadeus fosse riuscito nell’impresa avrebbe fatto il colpaccio dell’anno. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha però infranto i sogni dei più curiosi:non salirà sul palco dell’Ariston. Il settimale, infatti, ha riportato: Amadeus a caccia di stelle. Due nuovi nomi. Il conduttore cerca ospiti stranieri. In trattativa dopo il no di, due divi di Hollywood: Bradley Cooper e Meryl Streep Anche se non avremo la Germanotta, ci son possibilità di vedere però il suo ex collega Bradley Cooper. I due, ricordiamo, sono stati al centro del mirino dei gossip quando si vociferava ...

