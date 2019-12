Festa Immacolata Concezione | Papa in piazza di Spagna per celebrare Vergine Maria

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Roma – Domenica 8 dicembre si celebrera’ la solennita’ dell’della Beata. In occasione della ricorrenza, per tutto il giorno la cittadinanza romana portera’ il proprio omaggio alla statua dell’inMignanelli, a ridosso didi. Come tradizione, i primi saranno i Vigili del fuoco, in onore dei 220 colleghi che l’8 dicembre del 1857 inaugurarono il monumento: alle 7.30 del mattino saliranno fino in cima per deporre la propria ghirlanda di fiori sul braccio della. Poi, come avviene dal 1953, anche quest’anno partecipera’ all’omaggio dell’Urbe il Pontefice, il cui arrivo adie’ previsto per le ore 16. Accolto dal cardinale vicario Angelo De Donatis e dalle autorita’ civili, preghera’ davanti al monumento dedicato alla ...

